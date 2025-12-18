Средняя сумма кредита в Казани составляет 9,3 млн рублей
При этом общероссийские показатели оказались выше
Декабрьское исследование одной из страховых компаний выявило основные тенденции потребительского кредитования среди жителей Казани. Исследованием поделилась мэрия города.
Согласно опросу, самые популярные причины для кредита — покупка автомобиля и бытовой техники. Третьей по популярности целью оформления стала покупка квартиры в ипотеку — ее отметили 20% респондентов. Далее следуют займы на ремонт (5%), путешествия и отдых (3%), а также лечение (2%). Еще 4% опрошенных указали иные цели кредитования.
Аналитики также изучили финансовые параметры займов. Средняя сумма потребительских кредитов и ипотечных займов в Казани составила 9,3 млн рублей, а предпочтительный срок погашения долга — 6,2 года. При этом общероссийские показатели оказались несколько выше: 9,8 млн рублей и 6,7 года соответственно.
Распределение предпочтений по суммам кредитов выглядит следующим образом:
- до 1 млн рублей — 24% казанцев;
- от 2 до 3 млн рублей — 25%;
- от 4 до 5 млн рублей — 19%;
- от 11 до 20 млн рублей — 16%;
- свыше 21 млн рублей — 11%.
Примечательно, что почти каждый пятый житель города (19%) берет кредиты несколько раз в год. Наиболее активными заемщиками оказались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Напомним, что ранее Госдума запретила микрофинансовым организациям выдавать второй заем подряд.
