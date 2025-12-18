Средняя сумма кредита в Казани составляет 9,3 млн рублей

При этом общероссийские показатели оказались выше

Фото: Максим Платонов

Декабрьское исследование одной из страховых компаний выявило основные тенденции потребительского кредитования среди жителей Казани. Исследованием поделилась мэрия города.

Согласно опросу, самые популярные причины для кредита — покупка автомобиля и бытовой техники. Третьей по популярности целью оформления стала покупка квартиры в ипотеку — ее отметили 20% респондентов. Далее следуют займы на ремонт (5%), путешествия и отдых (3%), а также лечение (2%). Еще 4% опрошенных указали иные цели кредитования.

Аналитики также изучили финансовые параметры займов. Средняя сумма потребительских кредитов и ипотечных займов в Казани составила 9,3 млн рублей, а предпочтительный срок погашения долга — 6,2 года. При этом общероссийские показатели оказались несколько выше: 9,8 млн рублей и 6,7 года соответственно.

Распределение предпочтений по суммам кредитов выглядит следующим образом:

до 1 млн рублей — 24% казанцев;

от 2 до 3 млн рублей — 25%;

от 4 до 5 млн рублей — 19%;

от 11 до 20 млн рублей — 16%;

свыше 21 млн рублей — 11%.

Примечательно, что почти каждый пятый житель города (19%) берет кредиты несколько раз в год. Наиболее активными заемщиками оказались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Напомним, что ранее Госдума запретила микрофинансовым организациям выдавать второй заем подряд.

Наталья Жирнова