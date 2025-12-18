Банк России просит рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

Регулятор указывает, что материалы дела содержат сведения ограниченного доступа. Речь идет об объеме заблокированных имущественных прав, их составе и видах валют

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о закрытом рассмотрении дела по иску о возмещении убытков к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщил источник, знакомый с текстом заявления, в беседе с «Интерфаксом».

В ходатайстве регулятор указывает, что материалы дела содержат сведения ограниченного доступа. В частности, речь идет об объеме заблокированных имущественных прав Банка России, их составе и видах валют. Эти данные подпадают под режим банковской тайны.

Кроме того, ЦБ ссылается на текущую геополитическую обстановку и действующие в отношении него санкционные ограничения. По позиции регулятора, открытое разбирательство может привести к разглашению информации о текущих объемах активов Банка России, находящихся в недружественных юрисдикциях. В ЦБ считают, что такое раскрытие сведений недопустимо.

Наталья Жирнова