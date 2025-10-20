Индийский бизнесмен о выходе в РФ: «Когда познакомился с Анатолием Ивановым, то решил окончательно»

Пандей Ашвини Кумар перенес производство чая из Казахстана в Татарстан и намерен заработать $50 млн

Анатолий Иванов и Пандей Ашвини Кумар. Фото: взято из телеграм-канала Анатолия Иванова

«Экономические связи между Россией и Индией держатся в основном за счет госконтрактов с крупными корпорациями. На уровне внешней торговли мало кто из предпринимателей работает — слишком плохо знаем друг друга. Но если индийский предприниматель вложил 200 млн рублей в Татарстане, может готовится потепление?», — рассуждают эксперты о появившемся феномене. В ноябре индийский бизнесмен Пандей Ашвини Кумар откроет в Мамадыше чаеразвесочную фабрику мощностью 50—100 тысяч тонн. Индийские инвестиции «приземлись» благодаря знакомству Кумара с экс-главой Мамадышского района Анатолием Ивановым — у обоих оказались общие друзья в Казахстане. Возможно, любители чая из трех государств встретятся на открытии детища. Подробнее — в материале «Реального времени».

Индийский бизнесмен построил чайную фабрику в Мамадыше

Мамадышский район, известный как колбасный рай предпринимателя-переработчика Рифата Мутигуллина, вскоре обретет еще один «аппетитный» профиль. В начале ноября в Мамадыше ожидается открытие чайной фабрики по фасовке настоящего индийского чая, привезенного с плантаций Дарджилинг (Ассам, Нилгири). Инвестором выступил индийский предприниматель Пандей Ашвини Кумар. Об этом рассказал сам предприниматель еще во время форума «TIME: Россия — Индия» в Казани. По его словам, инвестиции в строительство составили 200 млн рублей. Уже возведено здание фабрики, смонтированы оборудование и склады для хранения чая. Проведены тестовые испытания: выпущен пакетированный чай под маркой «Рэхмет» (в переводе с татарского означает «спасибо»).

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Проектная мощность фабрики составит около 2,5—3 тысяч тонн в год. Если сравнивать с российскими фабриками полного цикла — Яковлевской и Рязанской чаеразвесочными фабриками», — то она окажется в пять—шесть раз меньше.

Впрочем, на старте здесь собираются выполнять только простейшие операции — фасовку крупнолистового и штамповку пакетированного чая. «Многие фасуют крупнолистовой чай по 200 граммов, а я — по 100 граммов. Вижу в этом один из секретов быстрых продаж», — поделился он.

Но главное отличие — абсолютно чистый индийский продукт, чье производство он собирается контролировать с нуля до выхода в торговую сеть. «Я сам дегустатор чая, и я хочу контролировать полностью производство — со сбора на плантации до покупки. Как дегустатор чая постоянно создаю купажи. Знаю, какие виды сорта популярны, и стараюсь их покупать на чайных аукционах в северной Индии. За 30 лет научился понимать, когда цены опускаются, и пользуюсь возможностью выгодно приобрести большие партии», — поделился Пандей Ашвини Кумар в разговоре с «Реальным временем».

Помогли казахстанские друзья из правительства

Открытие фабрики в Мамадыше станет первым выходом индийского предпринимателя на российский рынок. До этого он управлял аналогичной фабрикой в Казахстане, откуда поставлял чай в Россию через собственную сеть складов в Челябинске, Уфе и Оренбурге. Годовой оборот фабрики составлял 77 млн тенге.

Решающую роль в переносе бизнеса из Казахстана в Татарстан сыграло знакомство с экс-главой Мамадышского района, а ныне депутатом Госдумы Анатолием Ивановым. «На самом деле рынок сбыта Казахстана не такой большой по сравнению с российским. Всегда хотел здесь расширяться, а когда познакомился с Анатолием Петровичем, то решил окончательно. Нас познакомили казахстанские знакомые, которые работают в правительстве страны», — раскрыл некоторые подробности Пандей Ашвини Кумар.

Переговоры длились несколько месяцев, он дважды приезжал в Мамадыш, и к июню стороны договорились. «Еще пять лет назад мы и представить не могли, что в нашем городке на Вятке будут фасовать лучшие индийские чаи!», — написал в своем телеграмм-канале Анатолий Иванов.

— В Казахстане ежемесячно продается 3,5 тысячи тонн чая, а в России примерно 20 тысяч тонн. Видите, ваш рынок в пять-шесть раз больше, чем рынок Казахстана, — привел аргумент в пользу России Пандей Ашвини Кумар в разговоре с «Реальным временем». — Поэтому мне интереснее здесь. К тому же у меня есть возможности закупать сырье на индийской бирже, когда оно дешевле. Знаю, какую маржу закладывают мои конкуренты на российском рынке, поэтому смогу предложить чай по хорошей цене и качеству.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Интересно, что индийский предприниматель мог бы разместиться внутри промышленного парка «Вятка», но он отказался становиться его резидентом. «Для Татарстана — я пока «иностранец», — заметил он.

По его словам, ему привычнее самостоятельно развивать дело, которое он знает как свои пять пальцев. Он выкупил земельный участок в Мамадыше и построил корпус под фабрику. Одновременно с этим он сам собирается заниматься дизайном и печатью упаковки. К концу 2026 года бизнесмен планирует выйти на выручку в сумме $50 млн.

Не видит трудностей с логистикой из Индии. «Мой личный опыт таков: через Иран заходим в порт Астрахани, а оттуда — по всей стране. У меня хорошие друзья в Казахстане, помогают», — рассказал он.

В будущем предприниматель планирует развернуть фасовку кофе, специй, и пряностей. «Это большой долгосрочный проект», — сообщили в пресс-службе Мамадышского района. Возможно, в ноябре любители индийского чая из трех государств встретятся на открытии своего детища в Мамадыше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Индийский феномен

Первое, с чем столкнется новое чайное производство, это маркировка в системе «Честный знак», — указали участники рынка. В Казахстане маркировка чая должна соответствовать техническим регламентам Таможенного союза, в частности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. В России с 1 сентября 2025 года стартовал этап обязательной регистрации в системе цифровой маркировки «Честный знак» для производителей чая, кофе и какао.

— Компании должны внести данные о своих организациях и товарах, настроить процессы по заказу кодов и их нанесению, — говорится на сайте. Производителям дается 7—9 месяцев на внедрение. Пандей Ашвини Кумар ничего не смог сказать по этому поводу.



— Экономические связи между Россией и Индией держатся в основном за счет госконтрактов с крупными корпорациями. На уровне внешней торговли мало кто из предпринимателей работает — слишком плохо знаем друг друга. Но если индийский предприниматель вложил 200 млн рублей в Татарстане, может готовится потепление? — рассуждает инвестиционный консультант консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин.

По его мнению, инвестиции индийского бизнесмена внушают оптимизм, но их трудно назвать большими. «200 млн рублей вложил турецкий инвестор при входе в промпарк «Тюлячи», это было 10 лет назад. Но в условиях высокой ключевой ставки и неопределенности в экономике каждый рубль дорого стоит», — заключил он.

В 2024 году в России выпущено 113 тыс. тонн чая, что на 7,1% меньше год к году. Розничные продажи продукции, по данным «Нильсен», с июня 2024-го по май 2025 года в натуральном выражении потеряли 3,8% к предыдущим 12 месяцам. В денежном выражении за счет роста цен показатель увеличился на 3,5%. В категории горячих напитков, по подсчетам аналитиков, на чай пришлось 29,7% денежных продаж. Доля растворимого кофе — 47,3%, обжаренного — 20,4%.