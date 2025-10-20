Индийский бизнесмен о выходе в РФ: «Когда познакомился с Анатолием Ивановым, то решил окончательно»
Пандей Ашвини Кумар перенес производство чая из Казахстана в Татарстан и намерен заработать $50 млн
«Экономические связи между Россией и Индией держатся в основном за счет госконтрактов с крупными корпорациями. На уровне внешней торговли мало кто из предпринимателей работает — слишком плохо знаем друг друга. Но если индийский предприниматель вложил 200 млн рублей в Татарстане, может готовится потепление?», — рассуждают эксперты о появившемся феномене. В ноябре индийский бизнесмен Пандей Ашвини Кумар откроет в Мамадыше чаеразвесочную фабрику мощностью 50—100 тысяч тонн. Индийские инвестиции «приземлись» благодаря знакомству Кумара с экс-главой Мамадышского района Анатолием Ивановым — у обоих оказались общие друзья в Казахстане. Возможно, любители чая из трех государств встретятся на открытии детища. Подробнее — в материале «Реального времени».
Индийский бизнесмен построил чайную фабрику в Мамадыше
Мамадышский район, известный как колбасный рай предпринимателя-переработчика Рифата Мутигуллина, вскоре обретет еще один «аппетитный» профиль. В начале ноября в Мамадыше ожидается открытие чайной фабрики по фасовке настоящего индийского чая, привезенного с плантаций Дарджилинг (Ассам, Нилгири). Инвестором выступил индийский предприниматель Пандей Ашвини Кумар. Об этом рассказал сам предприниматель еще во время форума «TIME: Россия — Индия» в Казани. По его словам, инвестиции в строительство составили 200 млн рублей. Уже возведено здание фабрики, смонтированы оборудование и склады для хранения чая. Проведены тестовые испытания: выпущен пакетированный чай под маркой «Рэхмет» (в переводе с татарского означает «спасибо»).
Проектная мощность фабрики составит около 2,5—3 тысяч тонн в год. Если сравнивать с российскими фабриками полного цикла — Яковлевской и Рязанской чаеразвесочными фабриками», — то она окажется в пять—шесть раз меньше.
Впрочем, на старте здесь собираются выполнять только простейшие операции — фасовку крупнолистового и штамповку пакетированного чая. «Многие фасуют крупнолистовой чай по 200 граммов, а я — по 100 граммов. Вижу в этом один из секретов быстрых продаж», — поделился он.
Но главное отличие — абсолютно чистый индийский продукт, чье производство он собирается контролировать с нуля до выхода в торговую сеть. «Я сам дегустатор чая, и я хочу контролировать полностью производство — со сбора на плантации до покупки. Как дегустатор чая постоянно создаю купажи. Знаю, какие виды сорта популярны, и стараюсь их покупать на чайных аукционах в северной Индии. За 30 лет научился понимать, когда цены опускаются, и пользуюсь возможностью выгодно приобрести большие партии», — поделился Пандей Ашвини Кумар в разговоре с «Реальным временем».
Помогли казахстанские друзья из правительства
Открытие фабрики в Мамадыше станет первым выходом индийского предпринимателя на российский рынок. До этого он управлял аналогичной фабрикой в Казахстане, откуда поставлял чай в Россию через собственную сеть складов в Челябинске, Уфе и Оренбурге. Годовой оборот фабрики составлял 77 млн тенге.
Решающую роль в переносе бизнеса из Казахстана в Татарстан сыграло знакомство с экс-главой Мамадышского района, а ныне депутатом Госдумы Анатолием Ивановым. «На самом деле рынок сбыта Казахстана не такой большой по сравнению с российским. Всегда хотел здесь расширяться, а когда познакомился с Анатолием Петровичем, то решил окончательно. Нас познакомили казахстанские знакомые, которые работают в правительстве страны», — раскрыл некоторые подробности Пандей Ашвини Кумар.
Переговоры длились несколько месяцев, он дважды приезжал в Мамадыш, и к июню стороны договорились. «Еще пять лет назад мы и представить не могли, что в нашем городке на Вятке будут фасовать лучшие индийские чаи!», — написал в своем телеграмм-канале Анатолий Иванов.
— В Казахстане ежемесячно продается 3,5 тысячи тонн чая, а в России примерно 20 тысяч тонн. Видите, ваш рынок в пять-шесть раз больше, чем рынок Казахстана, — привел аргумент в пользу России Пандей Ашвини Кумар в разговоре с «Реальным временем». — Поэтому мне интереснее здесь. К тому же у меня есть возможности закупать сырье на индийской бирже, когда оно дешевле. Знаю, какую маржу закладывают мои конкуренты на российском рынке, поэтому смогу предложить чай по хорошей цене и качеству.
Интересно, что индийский предприниматель мог бы разместиться внутри промышленного парка «Вятка», но он отказался становиться его резидентом. «Для Татарстана — я пока «иностранец», — заметил он.
По его словам, ему привычнее самостоятельно развивать дело, которое он знает как свои пять пальцев. Он выкупил земельный участок в Мамадыше и построил корпус под фабрику. Одновременно с этим он сам собирается заниматься дизайном и печатью упаковки. К концу 2026 года бизнесмен планирует выйти на выручку в сумме $50 млн.
Не видит трудностей с логистикой из Индии. «Мой личный опыт таков: через Иран заходим в порт Астрахани, а оттуда — по всей стране. У меня хорошие друзья в Казахстане, помогают», — рассказал он.
В будущем предприниматель планирует развернуть фасовку кофе, специй, и пряностей. «Это большой долгосрочный проект», — сообщили в пресс-службе Мамадышского района. Возможно, в ноябре любители индийского чая из трех государств встретятся на открытии своего детища в Мамадыше.
Индийский феномен
Первое, с чем столкнется новое чайное производство, это маркировка в системе «Честный знак», — указали участники рынка. В Казахстане маркировка чая должна соответствовать техническим регламентам Таможенного союза, в частности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. В России с 1 сентября 2025 года стартовал этап обязательной регистрации в системе цифровой маркировки «Честный знак» для производителей чая, кофе и какао.
— Компании должны внести данные о своих организациях и товарах, настроить процессы по заказу кодов и их нанесению, — говорится на сайте. Производителям дается 7—9 месяцев на внедрение. Пандей Ашвини Кумар ничего не смог сказать по этому поводу.
По его мнению, инвестиции индийского бизнесмена внушают оптимизм, но их трудно назвать большими. «200 млн рублей вложил турецкий инвестор при входе в промпарк «Тюлячи», это было 10 лет назад. Но в условиях высокой ключевой ставки и неопределенности в экономике каждый рубль дорого стоит», — заключил он.
В 2024 году в России выпущено 113 тыс. тонн чая, что на 7,1% меньше год к году. Розничные продажи продукции, по данным «Нильсен», с июня 2024-го по май 2025 года в натуральном выражении потеряли 3,8% к предыдущим 12 месяцам. В денежном выражении за счет роста цен показатель увеличился на 3,5%. В категории горячих напитков, по подсчетам аналитиков, на чай пришлось 29,7% денежных продаж. Доля растворимого кофе — 47,3%, обжаренного — 20,4%.
