Стоимость серебра на бирже обновила рекорд

11:48, 17.12.2025

За последний месяц драгоценный металл подорожал почти на 31%

Фото: Реальное время

На бирже цены на серебро утром 17 декабря выросли на 4,34%, до 66,07 доллара за тройскую унцию. Такую отметку драгоценный металл преодолел к 7.14 мск, следует из данных биржи.

Отметим, что серебро находится на отметке выше 66 долларов впервые в истории.

Добавим, что за последний месяц серебро подорожало почти на 31% (еще 17 ноября оно стоило 50,72 доллара).

Ранее сообщалось, что курс биткоина за сутки снизился почти на 5 тыс. долларов. Подешевел также и Ethereum.

Никита Егоров

ЭкономикаИнвестиции

Фондовый рынок
  • Татнефть603.7
  • Нижнекамскнефтехим80.15
  • Казаньоргсинтез67.5
  • КАМАЗ85.1
  • Нижнекамскшина37.7
  • Таттелеком0.612