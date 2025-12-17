В Татарстане запустят первый в России проект партнерского финансирования

Сообщается, что выпуск партнерских облигаций привлечет новых инвесторов, заинтересованных в принципах исламского финансирования

Фото: Динар Фатыхов

Зампредседателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский сообщил о потенциале роста российского рынка исламского финансирования. По его оценкам, в ближайшие годы объем рынка может достигнуть 50 млрд рублей, передает ТАСС.

На текущий момент рынок исламского финансирования в России находится на этапе формирования. Однако, как отметил Вышковский, интерес к подобным финансовым инструментам со стороны бизнеса и населения, а также наличие соответствующей законодательной базы создают хорошие предпосылки для развития.

ВЭБ.РФ планирует запустить пилотный выпуск партнерских облигаций. Проект будет реализован в Татарстане и станет первым в России примером применения принципов партнерского финансирования.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Вышковский подчеркнул, что выпуск партнерских облигаций откроет новую страницу на публичном долговом рынке и привлечет новых инвесторов, заинтересованных в принципах исламского финансирования. Государственная корпорация развития выступит связующим звеном между инвесторами и проектами, имеющими важное значение для российской экономики. Особое внимание уделяется диалогу с бизнесом стран ОИС. Ожидается, что исламские инвесторы станут одними из первых, кто придет на российский рынок с инвестициями в новые финансовые инструменты.

Ранее Минниханов предложил поддержать продвижение MAX в исламских странах.



Наталья Жирнова