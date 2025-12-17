Ожидания по уровню инфляции у россиян выросли до 13,7% в декабре

Наблюдаемая инфляция в декабре сохранилась на уровне ноября.

Фото: Максим Платонов

Инфляционные ожидания россиян в декабре 2025 года выросли до 13,7%. Причем еще в ноябре граждане ожидали, что инфляция в России составит 13,3%, а в октябре и сентябре — 12,6%. Такие данные следуют из опроса «инФОМ», который провели по заказу Центробанка России, пишет ТАСС.

Наблюдаемая инфляция в декабре сохранилась на уровне ноября — 14,5%.

Опрос провели в период со 2 по 11 декабря 2025 года. В исследовании поучаствовали 2 тысячи россиян старше 18 лет из 100 населенных пунктов в 54 субъектах Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ключевую ставку ЦБ могут снизить до 16% на заседании, которое пройдет 19 декабря. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомним, что по состоянию на 17 декабря «ключ» составляет 16,5%.

Никита Егоров