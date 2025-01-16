С гособоронзаказом промышленность Татарстана показала рост свыше 4%

Прирост обеспечили и обрабатывающие производства, а вниз тянет топливно-энергетический комплекс

Фото: коллаж "Реального времени"

«В этом году мы перейдем планку в 5 трлн рублей ВРП, а ожидаемый результат по промышленной продукции — 5,5 трлн рублей», — объявил Рустам Минниханов в канун нового года предварительные результаты экономического развития республики, не дожидаясь официальных данных Росстата за 2024 год. Если эти цифры «закрепятся», то рост ВВП Татарстана окажется в пределах 2,8—3,3%, что ниже ожидаемого по стране показателя на 3,9%, но лучше консервативного прогноза Минэкономики РТ 2,2%. Оптимизм в улучшении прогнозов вселяют свежие данные — обрабатывающая промышленность показала неожиданный рост на 11%, сообщил Татарстанстат.

Насколько вырастет ВРП республики

Татарстанская экономика по итогам 2024 года вряд ли сможет показать более высокий рост, чем в 2023 году, когда ВРП вырос на 3,6%. В условиях усиления санкций динамика экономического роста в республике окажется слабее, прогнозируют аналитики. По их оценкам, темп роста может составить всего 2,8—3,3%, тогда как в целом по стране общероссийский ВВП оценивается в этом году на 3,9%, прогнозируют в своем обзоре аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

Впрочем, эти прогнозы пока предварительные. Окончательные результаты 2024 года станут известны ближе к февралю 2025 года, когда Росстат опубликует официальную статистику о социально-экономическом развитии страны.

Пока же в основу прогнозов положены оперативные данные о показателях ВРП, сложившихся к декабрю 2024 года. Ожидаемый показатель ВРП по итогам 2024 года составит 5 трлн рублей против 4,32 трлн рублей в прошлом году, заявил на предновогодней встрече с прессой раис республики Рустам Минниханов. Если сравнивать эти данные, то республика может закончить год с небольшим плюсом в региональном продукте — в сумме 680 млрд рублей, подсчитали эксперты. В пересчете на сопоставимые цены и с учетом среднегодовой инфляции 7,7—9% прирост ВРП окажется скромнее, чем в прошлом году.

Ноябрьская встряска: как промышленность вырвалась в рост

Причина противоречивых оценок, скорее всего, скрывается в запоздалом оживлении промышленного сектора экономики. Вплоть до сентября предприятия работали в инерционном режиме, не поднимаясь выше и не опускаясь ниже индекса 101—102%.

Разворот после долгой стагнации окончательно оформился в ноябре. Промышленность показала скачок 106%, сообщил Татарстанстат в последний рабочий день уходящего года. «Объем промышленного производства в ноябре 2024 года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 6%», — говорится в сообщении ведомства.

Промышленность пережила встряску в ноябре. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Прирост в республике обеспечивают обрабатывающие производства, а вниз тянет ТЭК. Как следует из отчета, в ноябре произошел спад нефтедобычи на 3,3%, тогда как обрабатывающие производства нарастили выпуск на 11%. Синхронно с ними в рост вышла энергетика (производство энергии и тепла) — 10,3%. В минусе оказались «отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, они показали снижение на 1,8%», — говорится в сообщении Татарстанстата.

В лидерах роста предприятия по выпуску компьютеров, электронных и оптических изделий — плюс 59,5%. Вообще, в ноябре оживилось сразу 13 отраслей производства, включая машиностроение, нефтепереработку, химию, пищевое производство. В аутсайдерах оказались восемь отраслей, включая производство лекарственных препаратов. Тут произошел глубокий провал сразу на 33,2%, следует из отчета.

коллаж "Реального времени"

ОПК, как хороший паровоз, которому нужно «раскочегариться»

Ноябрьская встряска дает надежду на серьезную корректировку годовых результатов. Так, индекс промышленного производства увеличился с 103,9 до 104,1% по итогам 11 месяцев, следует из официальных данных.

Этот рывок помог промышленности превзойти собственный прошлогодний результат, когда индекс производства составил 103,3%. Для сравнения, ИПП в стране прогнозируется на уровне 103,1%. Но впереди еще результаты декабря. Ожидается, что производство останется в зоне роста. Вопрос — насколько?

Оборонный комплекс растет хорошими темпами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Оборонный комплекс растет хорошими темпами, — прокомментировал противоречивую динамику гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц. — Сейчас обрабатывающая промышленность, машиностроение переживают новую эпоху. С одной стороны, санкции ударили по одним отраслям (прежде всего ТЭК), а с другой — стали толчком для машиностроения, — пояснил он.

Замедленную с начала года динамику производства он сравнил с «паровозом», которому нужно «раскочегариться». «Во всем есть своя инерция, зато сейчас несемся на всех парах», — философски заметил он в разговоре с «Реальным временем».

Мобилизационная и гражданская: как изменилась экономика

Строго говоря, начало 2024 года не предвещало такого подъема. Со старта промышленность «ушла» с невысокой скоростью и двигалась в этом темпе первый квартал. Индекс промпроизводства (ИПП) зафиксировался на отметке 101,9%.

коллаж "Реального времени"

После провала в мае, когда промышленность откатилась до 98,5%, восстановление проходило достаточно долго. Татарстан показывал худшие результаты в Поволжье. За три квартала индекс вырос до 102,8%. Стагнация наблюдалась весь летний сезон. В июне ИПП вырос до 101,9%, в июне откатился до 100,1%, а в августе поднялся до 102,5%.

Надежда на улучшение состояния появилась в сентябре, когда промышленность выстрелила на 112,7%. И с этого момента производство вышло на траекторию устойчивого роста. Тогда же в сентябре министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов выступил в Госсовете с корректировкой прогноза социально-экономического развития на 2024 год. Он сообщил о пересмотре роста ВРП с 2,2 до 2,8%.

В сентябре министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов выступил в Госсовете с корректировкой прогноза социально-экономического развития на 2024 год. взято с сайта gossov.tatarstan.ru

Министр впервые заявил, что ВРП превысит 5 трлн рублей, тогда как в начале года закладывали 4,1 трлн рублей. Авторы первоначального прогноза промахнулись почти на 1 трлн рублей. Но эта погрешность будет воспринята спокойно, ведь всегда лучше оставить себе фору, чем пытаться перепрыгнуть недосягаемую планку.

Эксперты объясняют расхождение синдромом «двухполярной» экономики, когда «мобилизационная» часть экономики (предприятия гособоронзаказа — ГОЗ) растет, а реальный сектор, напротив, продолжает испытывать сложности со сбытом и уступает. «Во втором полугодии произошло разделение экономики на два сектора. ОПК и IT-индустрия идут высокими темпами, а в реальном секторе ощущается сжатие», — считает доцент кафедры экономики и управления КНИТУ-КАИ Радий Салимов. По его словам, сейчас ОПК находится на пороге реиндустриализации, то есть строительства новых заводов.

— В Татарстане самый главный и большой инвестиционный проект в машиностроении — это модернизация Казанского авиационного завода под серийное производство самолета Ту-214, — рассказал Салимов. — Крупнее этого проекта в республике пока не предвидится. Это сложнейшая задача, но те деньги, которые выделялись в последние годы, не могут существенно изменить ситуацию. Поэтому нужны новые производственные цеха под «серию». Раньше собирали штучные образцы, а теперь надо восстанавливать кооперационные связи с предприятиями по всей стране, сейчас они разрушены. Так, ОДК неинтересно собирать 10 двигателей для штучной партии самолетов. Точно также — приборы, но делать штучно им тоже неинтересно. Они ждут серийного производства на КАЗ.

Минавиапром и третья ОЭЗ: чего ждут в Татарстане

По словам собеседника издания, сейчас на федеральном уровне обсуждается создание Министерства авиационной промышленности, которое должно выступить заказчиком и координатором производства. Но что делать с авиакомпаниями, которые привыкли летать на зарубежных самолетах и настороженно относятся к отечественным воздушным судам? Так, «Аэрофлот» отказался от контрактов на закупку Ту-214 и уговорить его не смогли. Одна из возможных причин отказа — угроза срыва сроков поставки со стороны предприятия. Как «примирить» производителей и эксплуатантов?

— Нужны новые механизмы, которые предложит создаваемое министерство. Это не республиканская задача, а федеральная, — заключил Радий Салимов.

«Аэрофлот» отказался от контрактов на закупку Ту-214 и уговорить его не смогли. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трудность в том, что сильное влияние на такие проекты оказывает высокая кредитная ставка. «Предприятия ОПК ставят инвестиционные проекты на паузу. Те, кто хотел развивать технологические линии, роботизировать, отложили. ПОЗИС, «Элекон», КВЗ, «Электроприбор» переориентировались на выполнение гособоронзаказа. Гражданская тема забыта», — заключил он.

Профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко ожидает высокие результаты промышленного развития, так как «в республике достаточно жесткая и скоординированная система управления». С другой стороны, Татарстан самостоятелен в построении международных контактов. Это помогает выживать в трудных условиях. «У нас две экономические зоны, готовится третья (пока обсуждается). А там, где идет концентрация финансовых ресурсов, то обычно выходят в плюс», — заключил он.