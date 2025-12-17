Цена сливочного масла в России упала ниже прошлогоднего уровня

Снижение стоимости обусловлено увеличением объемов производства сырого молока

Ассоциация «Руспродсоюз» сообщила, что в декабре 2025 года стоимость сливочного масла снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на конец ноября средняя цена продукта составила 1 178,8 рубля за килограмм, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил, что снижение стоимости обусловлено увеличением объемов производства сырого молока и ростом предложения сливочного масла на внутреннем рынке.



Ранее «Реальное время» писало, Минсельхоз Татарстана намерен обратиться в федеральный центр с просьбой о проведении закупочных интервенций избыточной продукции в виде сыра и масла. В дополнение зампредкомитета Госсовета Назип Хазипов предложил переработчикам оптимизировать затраты, но главное — интенсивнее расширять рынки сбыта за пределами республики. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ариана Ранцева