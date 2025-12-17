В Казани ожидается рост средней зарплаты до 88 тысяч рублей по итогам года

Реальные доходы населения увеличиваются: по итогам года ожидается их рост до 103%, а реальная заработная плата достигнет показателя 105%

Фото: Татьяна Демина

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров представил прогноз социально-экономического развития города на ближайшие годы. По его данным, номинальная средняя заработная плата в столице Татарстана в 2025 году превысит 88 тыс. рублей, показав рост на 14% к уровню прошлого года.

Реальные доходы населения демонстрируют положительную динамику. По итогам года ожидается их рост до 103%, а реальная заработная плата достигнет показателя 105%. В прогнозируемый период рост реальных зарплат составит в среднем 3% ежегодно. Значительно увеличится и фонд оплаты труда организаций. В 2025 году он достигнет 544 млрд рублей с ростом 15% к предыдущему году. К 2028 году прогнозируется его увеличение до 687 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Шакирова, ситуация на рынке труда остается стабильной благодаря мерам государственной поддержки. Численность безработных в городе составляет 1 273 человека при уровне безработицы 0,19%. Планируется поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне 0,17% от численности экономически активного населения.

Напомним, что розничная торговля Казани к 2028 году может вырасти на 29%, а ВТП — до 2 трлн рублей.

Наталья Жирнова