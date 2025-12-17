Исследование выявило главные причины ухода клиентов из банков

Они связаны прежде всего с финансовыми условиями и качеством цифровых сервисов

Фото: Максим Платонов

По данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», поступившего в распоряжение РИА «Новости», ключевые причины, по которым россияне готовы отказаться от услуг банка, связаны прежде всего с финансовыми условиями и качеством цифровых сервисов.

По данным исследования, главные причины отказа россиян от услуг банка — повышение стоимости обслуживания и скрытые комиссии (38% опрошенных), а также сбои в работе мобильного приложения (27%). Еще 19% готовы сменить банк из‑за проблем с бонусными программами, 11% — из‑за ухудшения клиентского сервиса, 5% — из‑за сокращения партнерских предложений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При выборе банка 48% ценят кешбэк реальными деньгами, 29% — внутреннюю валюту и экосистемные бонусы, 23% — мили и партнерские программы. Бонусная программа важна для 38% респондентов, для 45% — это дополнительный плюс, для 17% — несущественный фактор.

Наталья Жирнова