Минфин отверг идею введения спецналогов на маркетплейсы для борьбы с контрафактом

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что налоговая нагрузка останется прежней

Фото: Максим Платонов

Минфин России подтвердил отсутствие планов по изменению системы налогообложения маркетплейсов в рамках мер по борьбе с контрафактной продукцией. Это заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Сазонов, комментируя поручения премьера Михаила Мишустина относительно разработки комплекса мер по защите потребителей, пишет ТАСС.

«Сейчас в Минфине таких обсуждений нет. Что касается других ведомств, не располагаю информацией. Налоговые изменения мы не рассматриваем», — подчеркнул чиновник.

Нафиса Миннехузина / realnoevremya.ru

По поручению главы Кабинета министров органам власти поручено разработать механизмы верификации цепочки поставок товаров, реализуемых через онлайн-платформы. Эти мероприятия направлены на предотвращение распространения подделок и обеспечение прозрачности товарооборота. Среди участников рабочей группы числятся Минпромторг, Минэкономразвития, ФТС, Минцифра и другие ведомства.

Срок представления итоговых предложений установлен до конца первого квартала следующего года.

Ранее «Реальное время» писало, «Детский мир», «М.Видео» и DNS просят правительство поддержать банки в борьбе с маркетплейсами.



Ариана Ранцева