Новости экономики

01:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Бюджет Иннополиса на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным

17:25, 17.12.2025

Совет муниципального образования города принял решение о бюджете на ближайшие три года

Бюджет Иннополиса на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным
Фото: Василий Иванов

Совет муниципального образования города Иннополис принял решение о бюджете на ближайшие три года. Бюджет на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным. Документ находится на сайте официально опубликованных правовых актов.

К 2027 году ожидается увеличение бюджета до 409,9 млн рублей, а к 2028 году — до 437,5 млн рублей. Основным источником доходов станет налог на доходы физических лиц, который в 2026 году достигнет 360 млн рублей. Значительную часть бюджета составят налоговые и неналоговые доходы. Также предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление первичного воинского учета и регистрацию актов гражданского состояния.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Бюджетные средства будут направлены на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культуру и спорт. Также утверждены субсидии, которые в 2026 году составят 7,6 млн рублей, в 2027 году — 9,8 млн рублей, а в 2028 году — 10,8 млн рублей.

Ранее депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть585.3
  • Нижнекамскнефтехим81.55
  • Казаньоргсинтез67.7
  • КАМАЗ86.1
  • Нижнекамскшина40.8
  • Таттелеком0.625