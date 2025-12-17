Бюджет Иннополиса на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным

Совет муниципального образования города принял решение о бюджете на ближайшие три года

Фото: Василий Иванов

Совет муниципального образования города Иннополис принял решение о бюджете на ближайшие три года. Бюджет на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным. Документ находится на сайте официально опубликованных правовых актов.

К 2027 году ожидается увеличение бюджета до 409,9 млн рублей, а к 2028 году — до 437,5 млн рублей. Основным источником доходов станет налог на доходы физических лиц, который в 2026 году достигнет 360 млн рублей. Значительную часть бюджета составят налоговые и неналоговые доходы. Также предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление первичного воинского учета и регистрацию актов гражданского состояния.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Бюджетные средства будут направлены на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культуру и спорт. Также утверждены субсидии, которые в 2026 году составят 7,6 млн рублей, в 2027 году — 9,8 млн рублей, а в 2028 году — 10,8 млн рублей.

Ранее депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей.

Наталья Жирнова