Госдума запретила микрофинансовым организациям выдавать второй заем подряд

Отныне заимодавцы обязаны выдерживать паузу в выдаче повторного займа продолжительностью трое суток

Фото: Максим Платонов

Государственная дума ввела ряд ограничений для микрофинансовых организаций, запрещая предоставление новых кредитов людям, имеющим непогашенные задолженности. Запрет касается высокопроцентных займов с годовой ставкой выше 100%, заявили в пресс-службе ЦБ.

Отныне заимодавцы обязаны выдерживать паузу в выдаче повторного займа продолжительностью трое суток. Ранее россияне часто сталкивались с ситуацией, когда предыдущий кредит автоматически перезаключался на новый, нередко с ростом задолженности.

Помимо введения периода охлаждения, депутаты снизили максимальную переплату заемщика по кредиту с 130 до 100% от первоначальной суммы займа. То есть, взяв кредит на 10 тыс. рублей, гражданин обязан выплатить не более 20 тыс., включая основной долг и начисленные проценты.

Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ предупредил банки о штрафах за нарушения прав потребителей.



Ариана Ранцева