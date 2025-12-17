Татарстан попал в топ-10 регионов по производству яиц

Больше всего яиц за 9 месяцев текущего года произвели в Ленинградской области

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — сентября 2025 года произведено свыше 1,2 млрд штук яиц всех категорий. Причем по объему производства этого продукта республика заняла четвертое место среди других регионов России, следует из данных газеты «Коммерсантъ».

Больше всего яиц за 9 месяцев текущего года произвели в Ленинградской области (2,7 млрд штук). На втором месте по этому показателю — Ярославская область (1,72 млрд), а на третьем — Челябинская (1,34 млрд). В топ-5 регионов по количеству произведенных яиц также вошла Мордовия (1,25 млрд).

На 6—10-м местах рейтинга расположились Свердловская (1,22 млрд), Белгородская (1,21 млрд) и Рязанская (1,11 млрд) области, а также Пермский и Красноярский края (в обоих по 1 млрд штук).

Как сообщили эксперты отрасли, рентабельность производства яиц по итогам января — сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Причина снижения доходности — кризис перепроизводства в отрасли. Этот факт привел к резкому снижению цен на яйца.

Отмечается, что два года назад ситуация была иной — тогда яйца подорожали почти на 45%, серьезно разогнав продовольственную инфляцию. Это вынудило власти взять на время под контроль ценообразование.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на сельхозярмарках за последние 14 недель продали 1,8 млн штук яиц. Причем общая сумма реализованной сельскохозяйственной продукции составила 1,33 млрд рублей.



Никита Егоров