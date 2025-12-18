Банк России пойдет в суд против европейских банков

Фото: Арсений Губаев

Банк России заявил о намерении взыскать убытки с европейских банков в российском арбитражном суде за неправомерную блокировку и использование активов Центрального банка. Убытки включают объем незаконно удержанных средств и упущенную выгоду, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России отметил, что меры Евросоюза по бессрочной иммобилизации активов являются незаконными и нарушают права финансового института. Ответственность за потери возлагается непосредственно на европейские банки.

Исковые требования охватывают полный объем утраченных активов и компенсаций за потерянную прибыль. Решение российского арбитражного суда позволит защитить интересы Банка России и восстановить справедливость в данном споре.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк подал иск к Euroclear на рекордные 18,1 трлн рублей.



Ариана Ранцева