«Просьба это не путать»: в Татарстане разъяснили диапазон повышения платы за ЖКУ
Длительный период заморозки тарифов, продолжавшийся почти 19 месяцев, привел к экономическим дисбалансам в отрасли
Для 840 муниципальных образований размер платы не превысит 13,4%
Согласно постановлению правительства России от 25 ноября, в Татарстане дважды проиндексируют тарифы на коммунальные услуги: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — на 13,4%. В Госкомитете республики по тарифам пояснили, что изменения проводятся в рамках установленных ограничений на рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону. При этом с 1 октября допустимо максимальное отклонение от среднего показателя — 4,8 %.
Он объяснил, что длительный период заморозки тарифов на ЖКУ, продолжавшийся с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, то есть почти 19 месяцев, привел к серьезным экономическим дисбалансам в отрасли.
— Это создало существенный разрыв между реальными затратами организации на предоставление услуг и поступающими платежами. Только сейчас с планируемыми изменениями приближаемся к точке равновесия между этими двумя показателями. При этом важно осознавать, что текущие изменения тарифов не компенсируют в полном объеме тот дисбаланс, который накопился за предыдущие годы.
Затраты предприятий ЖКХ, включающие приобретение топлива, выплату зарплат, проведение капремонтов, закупку оборудования и модернизацию инфраструктуры, неизбежно растут вместе с инфляцией. Однако заморозка тарифов на столь длительный период фактически не позволяла компенсировать эти расходы.
Ренат Гайнутдинов обозначил основополагающие факторы, повлиявшие на расчет тарифов. В первую очередь это данные прогнозов социально‑экономического развития страны, в которых определены основные параметры изменений:
- рост оптовых цен на природный газ — на 9,6%;
- рост стоимости транспортировки газа — на 11,6%;
- рост цен на электрическую энергию — на 11,3%;
- рост тарифов на передачу электроэнергии — на 15,2%;
- индекс потребительских цен (инфляция), заложенный в прогнозе в объеме 5,1%.
«Чем больше расход, тем выше тариф»
Со следующего года стоимость электроэнергии будет зависеть от объема месячного потребления. Будет действовать принцип: чем больше расход, тем выше тариф. Потребление разделено на три диапазона со своими тарифами:
- Первый диапазон — до 3 900 кВт·ч/мес.: применяется стандартный тариф, установленный в пределах значений, определяемых ФАС России.
- Второй диапазон — 3 900—6 000 кВт·ч/мес.: тариф выше, включает экономически обоснованную стоимость услуг по передаче электроэнергии.
- Третий диапазон (свыше 6 000 кВт·ч/мес.) — тарифы формируются на основе рыночных цен (как для предпринимателей, первая ценовая категория на низком напряжении).
Расчет производится ступенчато:
- при превышении первого диапазона разница оплачивается по тарифу второго диапазона;
- при превышении второго диапазона — по тарифу третьего.
Для домов без газового отопления в отопительный сезон действуют специальные сезонные диапазоны с повышающим коэффициентом 1,8:
- Первый диапазон — до 7 020 кВт·ч/мес.;
- Второй диапазон — 7 020—10 800 кВт·ч/мес.;
- Третий диапазон — свыше 10 800 кВт·ч/мес.
— 0,9% граждан превышают три тысячи девятьсот киловатт-часов. Соответственно, абсолютное большинство жителей республики дифференциация тарифов не затронет <...> [Однако] наибольшее количество потребителей во втором и третьем диапазонах наблюдается в Казани, а также в Высокогорском, Лаишевском, Тукаевском и Нижнекамском районах, — пояснил Сулейманов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».