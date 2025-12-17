«Просьба это не путать»: в Татарстане разъяснили диапазон повышения платы за ЖКУ

Длительный период заморозки тарифов, продолжавшийся почти 19 месяцев, привел к экономическим дисбалансам в отрасли

Фото: Артем Дергунов

Для 840 муниципальных образований размер платы не превысит 13,4%

Согласно постановлению правительства России от 25 ноября, в Татарстане дважды проиндексируют тарифы на коммунальные услуги: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — на 13,4%. В Госкомитете республики по тарифам пояснили, что изменения проводятся в рамках установленных ограничений на рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону. При этом с 1 октября допустимо максимальное отклонение от среднего показателя — 4,8 %.

— Средний рост для Татарстана определен для отдельных муниципалитетов, он может быть увеличен на 4,8%, но в среднем на всю республику индекс должен быть сохранен в пределах 13,4%. Просьба это не путать. Соответственно, у нас для 840 муниципальных образований республики размер платы граждан не превысит 13,4%. Для 73 муниципалитетов — это 24 города, 17 поселков городского типа и 32 сельских поселения — индекс будет установлен с учетом предельно допустимого отклонения и составит 18,2%, — сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов на пресс-конференции «О планируемом изменении тарифов на коммунальные услуги в 2026 году».

скриншот из видео «О планируемом изменении тарифов на коммунальные услуги в 2026 году» с канала «Татар-информ»

Он объяснил, что длительный период заморозки тарифов на ЖКУ, продолжавшийся с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, то есть почти 19 месяцев, привел к серьезным экономическим дисбалансам в отрасли.

— Это создало существенный разрыв между реальными затратами организации на предоставление услуг и поступающими платежами. Только сейчас с планируемыми изменениями приближаемся к точке равновесия между этими двумя показателями. При этом важно осознавать, что текущие изменения тарифов не компенсируют в полном объеме тот дисбаланс, который накопился за предыдущие годы.

Затраты предприятий ЖКХ, включающие приобретение топлива, выплату зарплат, проведение капремонтов, закупку оборудования и модернизацию инфраструктуры, неизбежно растут вместе с инфляцией. Однако заморозка тарифов на столь длительный период фактически не позволяла компенсировать эти расходы.

скриншот из видео «О планируемом изменении тарифов на коммунальные услуги в 2026 году» с канала «Татар-информ»

Ренат Гайнутдинов обозначил основополагающие факторы, повлиявшие на расчет тарифов. В первую очередь это данные прогнозов социально‑экономического развития страны, в которых определены основные параметры изменений:

рост оптовых цен на природный газ — на 9,6%;

рост стоимости транспортировки газа — на 11,6%;

рост цен на электрическую энергию — на 11,3%;

рост тарифов на передачу электроэнергии — на 15,2%;

индекс потребительских цен (инфляция), заложенный в прогнозе в объеме 5,1%.

«Чем больше расход, тем выше тариф»

Со следующего года стоимость электроэнергии будет зависеть от объема месячного потребления. Будет действовать принцип: чем больше расход, тем выше тариф. Потребление разделено на три диапазона со своими тарифами:

Первый диапазон — до 3 900 кВт·ч/мес.: применяется стандартный тариф, установленный в пределах значений, определяемых ФАС России. Второй диапазон — 3 900—6 000 кВт·ч/мес.: тариф выше, включает экономически обоснованную стоимость услуг по передаче электроэнергии. Третий диапазон (свыше 6 000 кВт·ч/мес.) — тарифы формируются на основе рыночных цен (как для предпринимателей, первая ценовая категория на низком напряжении).

— Нередки случаи, когда граждане, фактически занимаясь предпринимательской деятельностью, оплачивают электричество по заниженным тарифам для населения, которые могут использоваться только в личных и бытовых целях. Это автосервисы, пекарни, а также майнинг криптовалют — такие потребители расходуют много электроэнергии, получают прибыль, но платят по тарифам для населения. После введения дифференцированных тарифов он будет увеличиваться и приближаться к тарифам для предприятий, — сообщил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Расчет производится ступенчато:

при превышении первого диапазона разница оплачивается по тарифу второго диапазона;

при превышении второго диапазона — по тарифу третьего.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для домов без газового отопления в отопительный сезон действуют специальные сезонные диапазоны с повышающим коэффициентом 1,8:

Первый диапазон — до 7 020 кВт·ч/мес.; Второй диапазон — 7 020—10 800 кВт·ч/мес.; Третий диапазон — свыше 10 800 кВт·ч/мес.

— 0,9% граждан превышают три тысячи девятьсот киловатт-часов. Соответственно, абсолютное большинство жителей республики дифференциация тарифов не затронет <...> [Однако] наибольшее количество потребителей во втором и третьем диапазонах наблюдается в Казани, а также в Высокогорском, Лаишевском, Тукаевском и Нижнекамском районах, — пояснил Сулейманов.

Рената Валеева