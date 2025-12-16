Карты «Мир» могут стать полностью бесконтактными
Сегодня менее 1,5% операций в системе «Мир» выполняются через контактный интерфейс
Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы «Мир» — допускает возможность отказа от контактного интерфейса на новых банковских картах. Об этом сообщил руководитель операционно‑технической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров в ходе Технологической конференции компании, передает «Интерфакс».
По словам эксперта, сегодня менее 1,5% операций в системе «Мир» выполняются через контактный интерфейс. Подавляющее большинство платежей — 98,6% — совершается по бесконтактной технологии. Тенденция к сокращению доли контактных операций сохраняется, и к 2031 году их объем, как ожидается, станет минимальным.
Сергей Бобров подчеркнул, что НСПК проектирует архитектуру платежных решений на ближайшее десятилетие и готова учитывать запросы рынка. В частности, компания рассматривает возможность исключить контактный интерфейс из новых карт, если это будет оправдано потребностями пользователей.
Напомним, что ранее Росфинмониторинг получил доступ к данным НСПК.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».