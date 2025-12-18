В Госдуме решили разрешить россиянам иметь 20 банковских карт

Ограничения не дадут дропперам оформлять тысячи карточек для мошеннических операций

Фото: Динар Фатыхов

Госдума планирует ограничить количество банковских карт до 20 штук на одного человека, однако над соответствующим законопроектом еще продолжают работать. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Ну, по крайней мере, сейчас остановились на 20 картах на одного человека, — цитирует парламентария РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что до конца 2025 года закон могут уже принять. При этом сами банкиры назвали данный проект нецелесообразным. По их мнению, количество карт не решит проблему с дропперами.

Напомним, что инициатива об ограничении количества банковских карт поступила от главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. По ее мнению, права законопослушных россиян данная мера не нарушит, но не даст дропперам оформлять тысячи карточек для мошеннических операций.

Сперва российские власти хотели ограничить количество банковских карт до 10 штук, однако потом вернулись к обсуждению другого лимита — не более 20 банковских карт на гражданина.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» могут стать полностью бесконтактными.

Никита Егоров