Цены на платину на бирже обновили максимум с 2008 года

Платина подорожала на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в США

Фото: Артем Дергунов

Утром в четверг, 18 декабря, фьючерсы на платину на бирже выросли на 2%, до 1978 долларов за тройскую унцию. Это рекордное значение с 2008 года, пишет Trading Economics. С начала года драгметалл вырос в цене в 2,2 раза.

Отмечается, что платина подорожала на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в США и опасениях дефицита драгметалла.

Помимо платины, подорожали и палладий. Он вырос в цене на 3,3%, до 1777 долларов за унцию. Данная ценовая отметка также стала максимумом за три года.

По словам члена совета управляющих Федрезервом Кристофера Уоллера, базовая процентная ставка ЦБ США может снизиться в ближайшее время. Он подчеркнул, что текущий уровень ставки на 0,5—1% выше нейтрального.

Никита Егоров