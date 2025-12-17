Новости экономики

Программа «доращивания» принесла татарстанским компаниям 1,7 млрд рублей

18:03, 17.12.2025

Татарстан закрепился в тройке лидеров по количеству поддержанных проектов и объему финансирования, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Татарстанские предприятия по программе «доращивания» поставщиков корпораций получили суммарно 1,7 млрд рублей поддержки. Только в текущем году республиканские компании привлекли 700 млн рублей.

Реализацией программы занимается Центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) при поддержке Минэкономразвития России. Татарстан закрепился в тройке лидеров по количеству поддержанных проектов и объему финансирования, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Ранее республика располагалась на втором месте.

Минэкономики республики сообщает, что успешным примером реализации программы стал проект компании «ИВА» (IVA Technologies), разработавшей программное обеспечение пограничного контроллера сессий IVA SBC. Бета-версия продукта успешно прошла испытания, и в ближайшее время планируется ее внедрение на площадке РЖД.

