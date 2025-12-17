Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 декабря

18:45, 17.12.2025

Рубль ослабил свои позиции относительно всех основных денежных единиц

Фото: Артем Дергунов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 декабря. Рубль ослабил свои позиции относительно всех основных денежных единиц.

Доллар подорожал почти на рубль — на 95 копеек. Евро поднялся на 0,34, а юань — на 0,11.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,38 рубля;
  • евро — 94,15 рубля;
  • юань — 11,37 рубля.
Наталья Жирнова

