Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 декабря. Рубль ослабил свои позиции относительно всех основных денежных единиц.
Доллар подорожал почти на рубль — на 95 копеек. Евро поднялся на 0,34, а юань — на 0,11.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,38 рубля;
- евро — 94,15 рубля;
- юань — 11,37 рубля.
