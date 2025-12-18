От жителей Татарстана в СберНПФ поступило 6,3 млрд рублей

Татарстан занял третье место по количеству договоров ПДС

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место по количеству заключенных договоров Программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году. За этот период жителями республики было подписано 150 тыс. договоров, что превышает показатель прошлого года на 200%. Общее число договоров в рамках программы в России достигло отметки в 4,6 млн, из которых 1,8 млн участников получили государственную поддержку общей суммой 32 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе СБЕРа.

Среди лидеров по числу договоров ПДС находятся Московская агломерация (480 тыс.), Краснодарский край (198 тыс.) и Нижегородская область (140 тыс.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году в программу долгосрочных сбережений от жителей Татарстана в СберНПФ поступило 6,3 млрд рублей, включая 5 млрд новых взносов и 1,3 млрд переведенных средств накопительной пенсии. Первая государственная поддержка была предоставлена 61 тыс. татарстанцев на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Всего в 2025 году в программе приняли участие более 512 тыс. россиян, активировавших ранее замороженную накопительную пенсию. Наиболее активные регионы по этому показателю включают Московскую агломерацию (67 тыс.), Краснодарский край (20 тыс.), Свердловскую (15 тыс.) и Нижегородскую (15 тыс.) области.

Ранее «Реальное время» писало, что максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%.

Ариана Ранцева