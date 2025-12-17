Стоимость красной икры в России снизилась на 7% за год

Количество покупок красной икры в ноябре — декабре увеличилось на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года

Фото: Мария Зверева

По состоянию на 10 декабря 2025 года медианная стоимость 1 кг красной икры составила 9230 рублей. Это на 7% ниже, чем в прошлом году (было 9970 рублей), следует из аналитики портала «Чек Индекс».

Отмечается, что количество покупок красной икры в ноябре — декабре увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки икры — 4 025 рублей (+10% за год). Чаще всего россияне покупали 0,5 кг красной икры (в прошлом году чаще брали по 250—300 г). В лидерах продаж оказалась горбуша, следом идут кета и нерка.

«Благодаря более удачной путине лососевых в этом году (после прошлогоднего дефицита), на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало не только удержанию ценника на прошлогоднем уровне, но и его снижению, за счет акционных предложений ноября», — отметили аналитики портала.

Никита Егоров