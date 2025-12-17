Новости экономики

Количество процедур банкротства среди российских IT-фирм возросло на 28%

10:16, 17.12.2025

Эксперты называют причины ухудшения финансового положения отдельных компаний: замедление темпов экономического роста

Фото: Максим Платонов

Количество процедур банкротства среди российских IT-фирм возросло на 28% за первые 11 месяцев 2025 года.

Число таких компаний составило 631 единицу. Тем временем Министерство цифровой трансформации заявляет, что общий прирост аккредитованных IT-компаний остается высоким, пишет издание «Известия».

В ведомстве поясняют, что делают выводы исключительно на основе реестра аккредитованных компаний, куда входят около 20 тысяч участников рынка. Только за последний год было аккредитовано порядка 450 новых организаций, ликвидировано — около 150. Минцифры подчеркивает, что государственные программы поддержки обеспечили высокие темпы роста отрасли.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты называют причины ухудшения финансового положения отдельных компаний: замедление темпов экономического роста, замораживание крупных заказов и резкое повышение ключевой ставки Центробанка, сделавшее кредиты крайне дорогими. Кроме того, трудности испытывают фирмы, практикующие схему аутстаффинга персонала, поскольку уменьшение объема заказа хотя бы на небольшую долю ставит их на грань разорения.

Несмотря на негативные тенденции, эксперты отмечают продолжение общего роста численности зарегистрированных IT-компаний, прибавляющих ежегодно примерно 15%. Они предполагают стабилизацию рынка и постепенное восстановление темпов роста ближе к 2030 году.

Ранее «Реальное время» писало, что рынок Private LTE в России вырос до 7,4 млрд рублей.

Ариана Ранцева

