Хуснуллин отметил высокое значение KazanForum для экономики страны

В частности, форум помогает увеличивать объемы экспорта российской продукции в исламские страны

Вице‑премьер России Марат Хуснуллин по итогам заседания оргкомитета Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что мероприятие играет важную роль в достижении национальных целей развития России.

Как сообщает ТАСС, Марат Хуснуллин обозначил ключевые приоритеты работы: наращивание товарооборота (экспорта и импорта), решение вопросов финансирования и развитие туризма. Он подчеркнул, что KazanForum напрямую содействует выполнению национальных проектов, в частности, способствует росту несырьевого неэнергетического экспорта. По словам вице‑премьера, это влияет и на борьбу с инфляцией, и на поступление валютной выручки в страну.



Пригласительная кампания форума стартует уже в текущем году. Марат Хуснуллин отметил устойчивый рост интереса к мероприятию: с каждым годом число участников увеличивается. На заседании оргкомитета раис Татарстана Рустам Минниханов также заявил о возрастающем интересе российских и зарубежных партнеров к площадке мероприятия. По мнению раиса, особую значимость предстоящему форуму придает тот факт, что в 2026 году Казань получит статус культурной столицы исламского мира.

Наталья Жирнова