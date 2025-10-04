Бизнес-обзор: «Элекон» выплатит 2 млрд рублей дивидендов, «Грань» возглавил начальник юротдела

«Казметрострой» получил еще треть миллиарда на вынос сетей из зоны стройки второй линии метро

На этой неделе совет директоров завода «Элекон» решил направить на выплаты дивидендов свыше 2 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года. «Казметрострою» получил очередной крупный госзаказ на вынос инженерных сетей из зоны стройки второй линии метро. Татарстанского застройщика «Грань» возглавил начальник его юротдела, сменив на этом посту бессменного лидера Леонида Анисимова, который недавно оформил компанию на себя. Подробнее об этих и других новостях бизнеса РТ — в новом обзоре «Реального времени».

Новый шеф застройщика мегаофиса «Газпрома»

Новые кадровые рокировки произошли во вторник у ведущего татарстанского застройщика «Грань». Руководивший компанией четверть века ее бенефициар Леонид Анисимов уступил пост гендиректора начальнику юротдела Константину Кубицкому, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

На официальном сайте девелопера Анисимов все еще указан генеральным директором СК «Грань». Ранее в сентябре, бизнесмен оформил бизнес напрямую на себя. Кроме основной компании ему принадлежит еще несколько входящих в группу предприятий.

«Грань» возводит жилую и коммерческую недвижимость в Казани и по Татарстану, например, строит штаб-квартиру «Газпрома» в центре татарстанской столицы на берегу озера Кабан. На рынке работает 27 лет, в ее портфеле более сотни реализованных проектов в разных сегментах недвижимости. Ее знают как застройщика ЖК «Соловьиная роща» в районе Фермы-2, а также нового проекта — города-парка «Новые Горки» на площади в 20 га на территории Приволжского и Советского районов города. В этом году она взялась превратить бывший долгострой на ул. Муштари из административного здания в жилое.

Девелопер построил спа-курорт и Белую мечеть в Болгаре, завод по производству синтетического сапфира в Набережных Челнах, полилингвальные школы «Адымнар», бассейн «Акчарлак» к Универсиаде Казани, корпус КГЭУ, участвовал в реконструкции «Казань Экспо» и КДЦ «Пирамида». Выручка компании по итогам прошлого года составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млн.

«Элекон» направит 2 млрд рублей на дивиденды

В четверг совет директоров завода «Элекон» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить более 2 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 г.

Выплаты составят 187,58 рубля на одну обыкновенную акцию, их проведут в денежной форме в безналичном порядке. Список лиц с правом на получение дивидендов определят к 16 ноября.

Казанский завод «Элекон» выступает разработчиком и производителей свыше 70 типов электрических соединителей, которые применяют в военной, авиационной, космической и общепромышленной технике. Предприятие входит в структуру «Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выпускает радиоэлектронную технику, светотехнические и электроустановочные изделия, медицинскую аппаратуру и товары широкого потребления.

В прошлом году выручка завода выросла на 23% и составила 17,4 млрд рублей, чистая прибыль достигла 4,1 млрд.

«Казметрострой» нарастил долю госзаказов

В начале недели генподрядчик строительства казанского метрополитена — АО «Казметрострой» заключил очередной контракт с ГБУ «Главстрой РТ» на 351,8 млн рублей. За эту сумму предприятие должно вынести инженерные коммуникации из зоны строительства первого участка второй линии подземки от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».

В этом году казанские метростроевцы довели долю госзаказов до рекордных значений. На протяжении последних пяти лет их ежегодное количество не превышало пяти контрактов, а общий объем — 3,9 млрд рублей. Но в текущем году «Казметрострою» достались уже восемь тендеров на сумму 9,3 млрд.

В августе в Казани дали старт проходке метрополитена в сторону Республиканской клинической больницы (РКБ). В тот же день на стройплощадке побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава «Казметростроя» Марат Рахимов доложил, как продвигается стройка первого участка второй линии казанского метро от станции «Тулпар» («Сахарова») до станции «100-летие ТАССР». Минниханову представили схему развития второй линии и план дальнейших работ — строительство метро в сторону «Деревни Универсиады».

Будущее российского станкостроения и кредиты бизнесу под залог бренда

На этой неделе Казань приняла глобальный форум «ТЕМП» по металлообработке и аддитивным технологиям. Представители металлообрабатывающей промышленности собрались на площадке «Казань Экспо», где 80 компаний из 19 регионов страны и других государств представили технологические разработки. Центром деловой программы стали вопросы технологического суверенитета. Однако в гонке по импортозамещению нельзя забывать о конкурентоспособности, отмечали эксперты: «Клиенты хотят иметь станки российского производства, но не дороже зарубежного аналога и не уступающие ему по качеству». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав, которое реализуется пока в пяти регионах, включая Татарстан. Однако местные предприниматели отмечают, что получить такие займы непросто. В качестве эксперимента бизнесу по всей стране в общей сложности выдали более 1,5 млрд рублей под залог интеллектуальных прав. «Реальное время» изучило вопросы доступности такого рода кредитования МСП, перспективы нового вида займов и отношение предпринимателей к возможности получить таким образом деньги на развитие.