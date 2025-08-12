Раис Татарстана посетил стройплощадку казанского метро
Он ознакомился с ходом строительства станции «100-летие ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку станции «100-летие ТАССР» казанского метро. Она располагается на перекрестке улиц Ю.Фучика и Рихарда Зорге, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов рассказал раису республики о том, как продвигается строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена от станции «Тулпар» («Сахарова») до станции «100-летие ТАССР». Также Минниханову представили схему развития второй линии Казанского метрополитена и презентовали план дальнейших работ — строительство метро в сторону Деревни Универсиады.
Во время визита состоялся пуск тоннелепроходческого комплекса «Айсылу» на станции «100-летие ТАССР» («Фучика»).
Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил раиса за его вклад в развитие инфраструктуры города. В свою очередь татарстанский лидер оценил труд всех метростроевцев и работников «Метроэлектротранса».
Напомним, в Казани дали старт проходке метрополитена в сторону республиканской клинической больницы (РКБ). «Мы уже подошли к станции Фучика, завершена очередная ветка проходки, и мы начинаем двигаться в сторону деревни Универсиады и РКБ, и дальше в сторону микрорайона «Гаиле», — заявил Метшин.
