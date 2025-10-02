«Все хотят российское, но не дороже зарубежного аналога»

Смогут ли российские станки обыграть конкурентов из Китая, и поможет ли скидка 30—50% — обсуждали на форуме «ТЕМП»

Фото: Динар Фатыхов

«В гонке по импортозамещению нельзя забывать о конкурентоспособности. Клиенты хотят иметь станки российского производства, но не дороже зарубежного аналога и не уступающего ему по качеству», — встал на сторону покупателей коммерческий директор нижегородской компании «Инвент ТМ» Михаил Муромкин во время пленарного заседания форума «ТЕМП», где обсуждали будущее отечественного станкостроения. Пока татарстанские предприятия не торопятся массово обновлять производственные мощности: их станки отличаются высоким износом, и во многом — зарубежные. Кого из отечественных производителей «продвигал» вице-премьер РТ Олег Коробченко, и что насторожило главу АИР РТ Талию Минуллину в роботизации — в репортаже «Реального времени».

Разочарование в китайских друзьях

Еще пару лет назад мало кто мог предположить, что в условиях ограничений бизнесу придется постоянно искать обходные пути, чтобы ввозить иностранные станки и оборудование. Единственной страной-партнером России в этом направлении оставался Китай, но и этот канал постепенно схлопывается.

С этого года поставки высокоточных станочных комплексов из КНР в Россию затруднены, горячо обсуждали на форуме «ТЕМП». «КНР ограничила поставки высокотехнологичного оборудования, хотя об этом мало где говорится, — рассказал на полях форума еще утром владелец компании «Татпромстан» Ильдар Нуриев своим коллегам по бизнесу. — Если раньше можно было получить станки с точностью 3-4 микрона, то теперь уже нет. Нужно брать специальную экспортную лицензию», — сокрушался он. Более того, возникли неприятные инциденты с вывозом из КНР ранее закупленной техники.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава предприятия давно занимается локализацией станочных комплексов на базе китайских технологий. Последние события он расценивает как нежелание КНР развивать партнерство с российскими компаниями. «Китайские производители станков не предоставляют комплексные решения. Видимо, они не готовы к технологическому сотрудничеству», — объяснял он. Несмотря на явное разочарование в китайских друзьях, ему все же удалось довести глубину локализации станочных комплексов до 70%. Это означает, что они получили статус отечественных продуктов и в отношении их распространяются меры государственной поддержки.

К 2030 году в Татарстане появится кластер металлообработки

Спрос на обновление станочного оборудования в промышленном комплексе республики достаточно высок, отметил вице-премьер и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на пленарной сессии «Будущее металлообработки: тренды и технологии 2025—2030». Здесь работает 1,5 тысячи машиностроительных предприятий с совокупной выручкой в 1,5 трлн рублей. «Им нужно огромное количество токарных, фрезерных, КИП станков», — заявил Коробченко. И это неудивительно, ведь 47% в структуре ВРП приходится на промышленность.

«Хотелось бы, чтобы в Татарстане была целая фабрика по производству станков», — продолжил Олег Коробченко. Впервые он поднял эту тему сразу после назначения в 2022 году. Но на этот раз появились федеральные источники для реализации проектов в области станкостроения. Так, с этого года стартовал нацпроект «Средства производства и автоматизация», направленный на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации. Каким образом в него собирается включиться Татарстан, вице-премьер не уточнил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как оказалось, власти республики не собираются упускать шанс наладить у себя станкостроение с привлечением инвесторов. «Нас часто спрашивают: у вас вроде все есть, что еще нужно? Отвечаю: станкостроение — это та ниша, где нужны инвестиции», — заявила глава АИР РТ Талия Минуллина. Масштабы спроса — велики. «Станки с большим износом и многие из них иностранные», — обрисовала она общую картину на предприятиях республики. Согласно планам, к 2030 году в республике планируется создать кластер по производству металлообрабатывающего оборудования. Из кого он будет состоять? Судя по всему, сейчас власти республики подбирают опорное ядро. По крайней мере, Талия Минуллина пригласила всех заинтересованных. Но первые наметки, конечно, есть. По некоторым данным, сейчас обсуждается инвестиционное соглашение с одним из производителей 3D-печати для размещения в ОЭЗ «Иннополис».

3D-печать для Ми-38 и литейной оснастки на КАМАЗе

Аддитивные технологии — абсолютно новый вектор в обновлении производственных мощностей, но сами предприятия относятся к нему с большим недоверием. Исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова горячо расхваливала преимущества. При помощи 3D-печати конструктивных элементов вдвое сокращается время изготовления деталей, на 75% сокращается время разработки изделия, есть еще масса достоинств. Иностранные компании из дружественных стран активно замещают ушедших западных партнеров за счет АТ. Однако в России рынок АТ растет не так бурно, как в мире. К 2024 году он вырос до 18,4 млрд рублей. Согласно оптимистичному сценарию, прогнозируется рост до 58,2 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане в эффективность АТ поверили лишь два крупных предприятия, входящих в периметр ГК «Ростех». Так, Казанский вертолетный завод при помощи SLM-технологии начал изготавливать чашу гидроблока для тяжелого вертолета Ми-38, сообщила Оспенникова. За счет этого масса изделия сократилась на 55%, что важно для любого воздушного судна. Кроме того, по этой технологии изготавливают детали для вертолета Ми-171А3.

КАМАЗ при помощи 3D–принтера печатает литейную оснастку. По технологии Binde Jetting изготавливаются разные основы. Но массовому переходу на АТ мешает консерватизм и недоверие руководителей предприятий, заметил позднее гендиректор АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев.

Покупатель голосует рублем

«В гонке по импортозамещению нельзя забывать о конкурентоспособности. Клиенты хотят иметь станки российского производства, но не дороже зарубежного аналога и не уступающего ему по качеству», — попытался объяснил их нежелание коммерческий директор нижегородской компании «Инвент ТМ» Михаил Муромкин. Его компания несколько лет назад начала осваивать станки вместе с турецким партнером, но после введения санкций альянс распался. «За два года мне стало ясно, что дружить можно со всеми, а рассчитывать нужно на себя», — поделился он. Компания развивает сотрудничество с КАМАЗом, реализовав проект по переоснащению оборудования одного из цехов. Во сколько это обошлось, не говорилось. Михаил Муромкин убежден, что альтернативы локализации у российского производителя нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Покупатель голосует рублем, согласился вице-премьер РТ Олег Коробченко. Он сообщил, что с этого года действует скидка 30% на отечественные станки и 50% на роботы.

Особенно он нахваливал роботы «Эйдос Робототехника». «Смотрите, до назначения министром у меня были предприятия в Челнах. Я купил один с расчетом, что он окупится за четыре года. И получилось, что за полтора года отбил», — стимулировал он. Один робот заменяет девять сварщиков, а это 150 тысяч рублей в месяц на каждого, аргументировал Коробченко.

«Мы не отбивать должны, а зарабатывать», — по-хозяйски одернула его Талия Минуллина. — Ну сколько стоят ваши роботы для сварки?». — спросила она у гендиректора «Эйдоса». Тот замялся, кивая на различные модификации. Наконец, выдал — 5 млн рублей. «Ну что мы с вами друг друга уговариваем», — усмехнулась она, давая понять, что решать должен бизнес.

Спасает Белоруссия

Пока же крупные компании продолжают закупать компоненты в Белоруссии, откуда делегация прилетела буквально за несколько часов до начала форума. «Белорусы — молодцы! — искренне радовался Коробченко. — Настолько у них выстроено производство, за 90-е годы они не растеряли ни одного предприятия. Все на высоком уровне, хотя некоторые говорят, что у них хуже, чем у японцев. Это не так», — поделился он с журналистами.

Говоря об итогах, Коробченко сообщил, что КАМАЗ закупит белорусские автокомпоненты на 5 млрд рублей. Соглашение об этом было достигнуто на Международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске. «В этом году поставка комплектующих на КАМАЗ из Белоруссии составит более 5 млрд рублей, и это большая цифра, — рассказал он. — Хотя в том году было больше, но в этом плохо со сбытом». Всего более 20 предприятий республики договорились с белорусскими компаниями о налаживании поставок сырья и комплектующих для замещения зарубежных поставщиков. К концу 2025 года он ожидает роста внешнеторгового оборота Татарстана и Белоруссии до $1 млрд.