Почему в Татарстане буксует кредитование бизнеса под залог интеллектуальных прав

В республике есть предприниматели, желающие получить льготный кредит, но их залоги трудно оценить

Фото: Реальное время

Пока глава правительства Михаил Мишустин призывает развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав, татарстанские предприниматели ищут способы для получения таких займов. В качестве эксперимента кредиты такого рода выдают в пяти регионах России, включая Татарстан. В общей сложности выдано более 1,5 млрд рублей взаймы. «Реальное время» изучило вопросы доступности кредитования МСП под залог прав на интеллектуальную собственность, перспективы этого вида займов и отношения местных бизнесменов к возможности получить таким образом деньги на развитие.

«Повышать заинтересованность предпринимателей»

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым указал на необходимость развивать механизм кредитования малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальной собственности:

— Важно и дальше повышать заинтересованность предпринимателей, вовлекать изобретения, технические разработки в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов, чтобы российская промышленность и ключевые инновационные отрасли экономики опирались на отечественные решения, а не зависели от иностранных компаний.

Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым указал на необходимость развивать механизм кредитования МСП под залог интеллектуальных прав. взято с сайта government.ru

Механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности должны запустить в пяти регионах России, включая Татарстан. На сегодня он работает в экспериментальном порядке в четырех регионах — Москве, Татарстане, Удмуртии и Новосибирской области. Благодаря ему субъекты МСП получили кредиты в общей сложности более чем на 1,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что с 2023 года, когда начался пилот, предприниматели из Москвы в общей сложности получили 36 кредитов более чем на 1,13 млрд.

В 2024 году Роспатент сообщил, что казанская компания по выпуску товаров для красоты получила под залог интеллектуальных прав кредит на сумму 7 млн рублей сроком на четыре года по ставке 7%. В ведомстве уточнили, что за первые пять месяцев с начала вхождения Татарстана в эксперимент — с сентября 2024 года — за кредитом обратились 18 компаний, а выдали пять кредитов на 40 млн рублей.

«Появляются вопросы к ликвидности»

На поверку ключевое требование Михаила Мишустина — чтобы в результате льготного кредитования российская промышленность и экономика опирались на отечественные решения — получилось самым трудноисполнимым, в том числе и для татарстанского бизнеса. Потому что предполагает выдачу кредитов не столько под раскрученные товарные знаки, сколько под новые научные разработки и уникальные технологии, поясняют эксперты.

— Я думаю, что основная проблема состоит, скажем так, в недостаточно развитом вторичном рынке интеллектуальной собственности, — говорит генеральный директор казанской компании «Артпатент» Григорий Бусарев. — Любое имущество, которое попадает в залог, в случае реализации должно быть ликвидным. С товарными знаками ситуация на вторичном рынке еще получше: если бренд используется активно, он, соответственно, может быть по достоинству оценен, поскольку на стоимость оценки знака, безусловно, влияет его использование. С патентами, с точки зрения ликвидности, дело обстоит сложнее. Только яркое, известное, хорошо используемое изобретение может рассматриваться как ликвидный актив.

По словам Бусарева, товарные знаки легче оценивать, потому что можно просто посчитать объемы продаж продукции под этими знаками, оценить «раскрученность» и перспективы развития того или иного бренда. А чтобы оценить патент на какой-то способ производства, перспективы изобретения, надо знать, кто его купит. И если речь идет, например, о конструктивном решении какого-либо товара из серии товаров народного потребления, и этот товар имеет свою историю реализации, продукт успешен, то оценить патент можно. А если речь идет о чем-то совершенно новом, да еще технологически сложном, появляются вопросы к ликвидности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кредит — после оценки залога

Кредитование под залог интеллектуальной собственности в Татарстане обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства. На его официальном сайте сообщается, что Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса в размере 95%.

Механизм кредитования запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он направлен на повышение доступности финансовой поддержки для компаний, которые не могут предоставить традиционные виды залога, и призван стимулировать развитие инноваций и инвестиции в создание нематериальных активов.

«Реальное время» обратилось в Фонд поддержки предпринимательства с запросом, с какого времени, в каком объеме, под какой процент и на какой срок предоставляются кредиты под залог интеллектуальных прав в Татарстане, каким условиям должен отвечать бизнес, обращающийся за такой поддержкой, и сколько кредитов, на какую сумму, на какие сроки уже предоставлено предпринимателям. Попросили пояснить, какие именно интеллектуальные права были успешно заложены. Запрос был направлен в понедельник, ответ пока не поступил — он будет опубликован по получении.

На сайте фонда сообщается об одном случае такого рода кредитования — его получил производитель анатомических, ортопедических и инновационных подушек. Компания-заемщик и условия получения кредита не называются.

В Татарстане кредит под залог интеллектуальной собственности получил производитель анатомических, ортопедических и инновационных подушек. скриншот сайта Яндекс-карты

Ресурс фонда приводит условия получения кредита:

максимальный размер финансирования — 15 млн рублей,

срок кредита — до 4 лет;

процентная ставка — 7%;

необходимо поручительство Гарантийного фонда РТ в размере 95% от суммы займа;

обеспечение поручительства — залог исключительных прав на результат интеллектуальной собственности, оценочная стоимость которых должна превышать размер поручительства Гарантийного фонда РТ;

в качестве залога могут быть использованы как охранные свидетельства на технологии, так и товарные знаки;

объекты интеллектуальной собственности, предлагаемые в качестве залога, должны пройти независимую оценку.

«Вопросы выделения средств на поддержку предпринимательства решаются сложно»

— Было бы хорошо, если бы предприниматели могли получать кредиты под залог интеллектуальной собственности, — говорит председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев. — Но для этого надо оценить эту собственность, а это трудно. И это происходит на фоне общего урезания мер поддержки предпринимателей. Я думаю, сейчас все вопросы выделения средств на поддержку МСП решаются сложно.

«Было бы хорошо, если бы предприниматели могли получать кредиты под залог интеллектуальной собственности», — говорит председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шамиль Агеев подчеркнул, что оценка интеллектуальной собственности сильно зависит от конъюнктуры рынка и быстро меняется, что еще больше осложняет получение кредитов.

Эксперт «Реального времени», адвокат Михаил Карпов в ответ на вопрос «Реального времени» о том, насколько перспективно становиться залогодержателем интеллектуальных прав и насколько «ценен» такой залог, то есть велика вероятность, что кредитор сможет вернуть потраченные деньги, если выданный под такой залог кредит не был своевременно погашен, напомнил о специфичности патентных споров:

— В основном они рассматриваются не на региональном уровне, а на федеральном, и мне не приходилось в них участвовать. Споры о возмещении убытков, причиненных правообладателю интеллектуальных прав, у нас рассматриваются не особенно часто. Для таких нарушений предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей, однако доказать их причинение сложно.