Почему в Татарстане буксует кредитование бизнеса под залог интеллектуальных прав
В республике есть предприниматели, желающие получить льготный кредит, но их залоги трудно оценить
Пока глава правительства Михаил Мишустин призывает развивать кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав, татарстанские предприниматели ищут способы для получения таких займов. В качестве эксперимента кредиты такого рода выдают в пяти регионах России, включая Татарстан. В общей сложности выдано более 1,5 млрд рублей взаймы. «Реальное время» изучило вопросы доступности кредитования МСП под залог прав на интеллектуальную собственность, перспективы этого вида займов и отношения местных бизнесменов к возможности получить таким образом деньги на развитие.
«Повышать заинтересованность предпринимателей»
Российский премьер Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым указал на необходимость развивать механизм кредитования малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальной собственности:
— Важно и дальше повышать заинтересованность предпринимателей, вовлекать изобретения, технические разработки в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов, чтобы российская промышленность и ключевые инновационные отрасли экономики опирались на отечественные решения, а не зависели от иностранных компаний.
Механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности должны запустить в пяти регионах России, включая Татарстан. На сегодня он работает в экспериментальном порядке в четырех регионах — Москве, Татарстане, Удмуртии и Новосибирской области. Благодаря ему субъекты МСП получили кредиты в общей сложности более чем на 1,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что с 2023 года, когда начался пилот, предприниматели из Москвы в общей сложности получили 36 кредитов более чем на 1,13 млрд.
В 2024 году Роспатент сообщил, что казанская компания по выпуску товаров для красоты получила под залог интеллектуальных прав кредит на сумму 7 млн рублей сроком на четыре года по ставке 7%. В ведомстве уточнили, что за первые пять месяцев с начала вхождения Татарстана в эксперимент — с сентября 2024 года — за кредитом обратились 18 компаний, а выдали пять кредитов на 40 млн рублей.
«Появляются вопросы к ликвидности»
На поверку ключевое требование Михаила Мишустина — чтобы в результате льготного кредитования российская промышленность и экономика опирались на отечественные решения — получилось самым трудноисполнимым, в том числе и для татарстанского бизнеса. Потому что предполагает выдачу кредитов не столько под раскрученные товарные знаки, сколько под новые научные разработки и уникальные технологии, поясняют эксперты.
По словам Бусарева, товарные знаки легче оценивать, потому что можно просто посчитать объемы продаж продукции под этими знаками, оценить «раскрученность» и перспективы развития того или иного бренда. А чтобы оценить патент на какой-то способ производства, перспективы изобретения, надо знать, кто его купит. И если речь идет, например, о конструктивном решении какого-либо товара из серии товаров народного потребления, и этот товар имеет свою историю реализации, продукт успешен, то оценить патент можно. А если речь идет о чем-то совершенно новом, да еще технологически сложном, появляются вопросы к ликвидности.
Кредит — после оценки залога
Кредитование под залог интеллектуальной собственности в Татарстане обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства. На его официальном сайте сообщается, что Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса в размере 95%.
Механизм кредитования запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он направлен на повышение доступности финансовой поддержки для компаний, которые не могут предоставить традиционные виды залога, и призван стимулировать развитие инноваций и инвестиции в создание нематериальных активов.
«Реальное время» обратилось в Фонд поддержки предпринимательства с запросом, с какого времени, в каком объеме, под какой процент и на какой срок предоставляются кредиты под залог интеллектуальных прав в Татарстане, каким условиям должен отвечать бизнес, обращающийся за такой поддержкой, и сколько кредитов, на какую сумму, на какие сроки уже предоставлено предпринимателям. Попросили пояснить, какие именно интеллектуальные права были успешно заложены. Запрос был направлен в понедельник, ответ пока не поступил — он будет опубликован по получении.
На сайте фонда сообщается об одном случае такого рода кредитования — его получил производитель анатомических, ортопедических и инновационных подушек. Компания-заемщик и условия получения кредита не называются.
Ресурс фонда приводит условия получения кредита:
- максимальный размер финансирования — 15 млн рублей,
- срок кредита — до 4 лет;
- процентная ставка — 7%;
- необходимо поручительство Гарантийного фонда РТ в размере 95% от суммы займа;
- обеспечение поручительства — залог исключительных прав на результат интеллектуальной собственности, оценочная стоимость которых должна превышать размер поручительства Гарантийного фонда РТ;
- в качестве залога могут быть использованы как охранные свидетельства на технологии, так и товарные знаки;
- объекты интеллектуальной собственности, предлагаемые в качестве залога, должны пройти независимую оценку.
«Вопросы выделения средств на поддержку предпринимательства решаются сложно»
— Было бы хорошо, если бы предприниматели могли получать кредиты под залог интеллектуальной собственности, — говорит председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев. — Но для этого надо оценить эту собственность, а это трудно. И это происходит на фоне общего урезания мер поддержки предпринимателей. Я думаю, сейчас все вопросы выделения средств на поддержку МСП решаются сложно.
Шамиль Агеев подчеркнул, что оценка интеллектуальной собственности сильно зависит от конъюнктуры рынка и быстро меняется, что еще больше осложняет получение кредитов.
Эксперт «Реального времени», адвокат Михаил Карпов в ответ на вопрос «Реального времени» о том, насколько перспективно становиться залогодержателем интеллектуальных прав и насколько «ценен» такой залог, то есть велика вероятность, что кредитор сможет вернуть потраченные деньги, если выданный под такой залог кредит не был своевременно погашен, напомнил о специфичности патентных споров:
— В основном они рассматриваются не на региональном уровне, а на федеральном, и мне не приходилось в них участвовать. Споры о возмещении убытков, причиненных правообладателю интеллектуальных прав, у нас рассматриваются не особенно часто. Для таких нарушений предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей, однако доказать их причинение сложно.
