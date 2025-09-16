Выборы-2025: Татарстан справился с 27 тыс. кибератак и расширил сеть участков за пределами республики

ЦИК утвердил результаты выборов раиса и подвел итоги избирательной кампании

Фото: Динар Фатыхов

ЦИК утвердил результаты выборов раиса

Сегодня на очередном заседании центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана утвердила результаты выборов раиса республики. Ее члены официально подписали итоговые протоколы.

Победу одержал действующий глава Рустам Минниханов. Он набрал 1,9 млн голосов, или 88,09% от общего количества. Новый срок стал для Минниханова четвертым подряд.

Что касается других кандидатов, первый секретарь регионального отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов набрал 110,7 тыс. голосов (4,97%). Координатора татарстанского отделения ЛДПР Руслана Юсупова выбрали 93,5 тыс. человек (4,2%), а председателя правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталия Смирнова — 42,2 тыс. (1,9%).

— Жалоб, заявлений, связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составления протоколов, в центральную избирательную комиссию не поступало. Нарушений во время избирательной кампании, во время голосования, влияющих на его ход и на определение результатов выборов, не зафиксировано, — подчеркнул он.

Всего в выборах участвовали 2,2 млн татарстанцев. Явка составила 75,85%, сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.



Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

На республику совершили более 27 тыс. хакерских атак

Во время выборов раиса на Татарстан зафиксировали 27,4 тыс. хакерских атак, сообщил Кондратьев. Часть из них была «очень серьезного уровня». Обеспечением цифровой безопасности республики занимался целый штаб кибербезопасности. При этом на ресурсы федерального ЦИКа, по словам Кондратьева, было свыше 500 тыс. атак.

— Мой маленький ресурс председателя ЦИК подменяли два раза, от моего имени шли различного рода указания, — добавил он.

Напомним, Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы избирательной системы России в воскресенье, в день голосования. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявил 18 фишинговых атак.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Эксперимент с экстерриториальным участком придется расширять»

В этом году Татарстан впервые открыл шесть экстерриториальных избирательных участков — жители республики могли проголосовать за раиса из Москвы, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области.

— Я думаю, что этот эксперимент с экстерриториальным участком в Москве нам придется расширять. Звонки были из Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. [Спрашивали:] «Почему только в Москве открыли? Мы хотим проголосовать, но не можем». Эксперимент состоялся, сейчас, наверное, будем работать дальше, но будет зависеть от уровня выборов. В 2026 году будут [проходить] выборы депутатов Госдумы, — заявил Кондратьев.



По поводу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Кондратьев высказываться сегодня не стал. «Некоторые политические партии говорят, что категорически против электронного голосования и многодневного голосования», — говорил он в июле.

При этом Татарстан готов к ДЭГу. «Но нужно понимать, в какой ситуации проходит эта избирательная кампания. Где гарантии, что будет интернет. Мы не имеем права в данном случае потерять голос избирателя, каким-то образом с пренебрежением отнестись к этому голосу», — заявлял тогда глава ЦИКа.

Галия Гарифуллина