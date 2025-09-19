«В наши дни Татарстан — опорный регион страны»: Рустам Минниханов вступил в должность раиса республики

Его поздравили президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Рустам Минниханов вступил в должность раиса Татарстана. Торжественная церемония прошла в БКЗ им. С. Сайдашева в Казани. «На протяжении 15 лет во главе региона Вы, Рустам Нургалиевич, демонстрируете высокий профессионализм, стремление добиваться лучших результатов и заботу о благополучии жителей Татарстана. Результаты выборов 14 сентября подтверждают правильность выбранного Вами курса. Два миллиона избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это — самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в 2025 году в России», — заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральному округе Игорь Комаров. Со вступлением в должность Рустама Минниханова уже поздравили лидеры семи стран, а также министры Турции и Словакии. Подробнее — в материале «Реального времени».

«15 лет руководства республикой Рустамом Нургалиевичем можно охарактеризовать как период устойчивого развития и единства»

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал церемонию вступления в должность раиса Татарстана знаковым и историческим событием. Он напомнил, что Рустам Минниханов одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей.

— Избирателями сделан однозначный выбор в пользу продолжения реализуемого под руководством Рустама Нургалиевича курса. Курса на уверенное созидание будущего, на прочный фундамент заложенного предшествующими поколениями. 15 лет руководства республикой Рустамом Нургалиевичем можно охарактеризовать как период устойчивого развития и единства. Во многом благодаря ему в наши дни Татарстан — опорный регион страны с лидерской экономикой и развитой социальной сферой, поддержкой федерального центра и авторитетом на международной арене, пример межнациональной гармонии и согласия, — заявил он в начале церемонии.

Если на прошлую инаугурацию, в 2020 году, Рустам Минниханов прибыл на белом Aurus, то в этот раз выбор сделан в пользу минивэна Sollers SP7, производимого в Татарстане, — и тоже белого. Пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова сообщила, что он является единственным локально производимым семиместным авто, оснащенным бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, на российском рынке.

По традиции перед церемонией в зал торжественно внесли Конституции России и Татарстана, а также штандарт раиса республики.

— Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, федеральные законы и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы (Раиса) Республики Татарстан», — произнес Рустам Минниханов слова присяги, после чего Мухаметшин объявил о вступлении его в должность главы Татарстана.

взято с сайта tatarstan.ru

«Татарстан сегодня стал позитивным брендом, который знает не только вся страна, но и весь мир»

Инаугурация Рустама Минниханова по традиции собрала большое количество государственных деятелей. Это депутаты Государственного совета, члены правительства, главы районов, первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. В зале замечены и выходцы из Татарстана — руководитель федерального Минстроя Ирек Файзуллин, глава Мордовии Артем Здунов, командующий войсками Ленинградского военного округа Александр Лапин. Среди иностранных гостей — первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, посол Беларуси в России Александр Рогожник, посол Казахстана в России Даурен Абаев, хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, посол Узбекистана Ботиржон Асадов. Были и губернаторы соседних регионов — глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Кировской области Александр Соколов.

взято с сайта tatarstan.ru

В адрес Минниханова поступили поздравительные телеграммы от президентов Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана Садыра Жапарова, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиёева, Абхазии Бадры Гунбы, короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы. Поздравления также направили министры Словакии и Турции.

Поздравления направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Михаил Мишустин. Последнюю зачитал вице-премьер России Марат Хуснуллин:

— Ваши уникальные деловые и личные качества являются залогом динамичного развития региона. С вами избиратели связывают свои надежды на эффективное решение социально-экономических задач, позитивные перемены во всех сферах жизни. Итоги сентябрьских выборов — лучшее тому подтверждение.

От лица правительства и себя Марат Хуснуллин заявил, что Татарстан на протяжении многих лет лидер во многих сферах.

— Еженедельно уже пять лет мы собираемся с губернаторами, за 5 лет ни разу не было, чтобы Татарстан был где-то, кроме зеленой зоны, стабильно по 25 показателям. Это системный огромный труд — ваш и вашей команды.

взято с сайта tatarstan.ru

Отметил он и развитие международного сотрудничества, в том числе с исламскими странами: «Татарстан сегодня стал позитивным брендом, который знает не только вся страна, но и весь мир».

Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков передал слова приветствия от имени председателя Государственной думы ФС РФ Вячеслава Володина: «На протяжении многих лет под вашим руководством регион всесторонне развивается. Появляются социально-экономические показатели, производятся масштабные проекты промышленности, энергетики, строительного комплекса, в сельском хозяйстве, повышается благосостояние жителей Татарстана».

«Два миллиона избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям»

— На протяжении 15 лет во главе региона Вы, Рустам Нургалиевич, демонстрируете высокий профессионализм, стремление добиваться лучших результатов и заботу о благополучии жителей Татарстана. Результаты выборов 14 сентября подтверждают правильность выбранного Вами курса. Два миллиона избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это — самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в 2025 году в России, — заявил в своем выступлении полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

По его словам, мощный промышленный потенциал Татарстана, эффективно работающие предприятия военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, достижения в сельском хозяйстве создают условия для эффективной реализации государственной политики, выполнения национальных проектов и поручений президента России Владимира Путина: «Республика занимает первое место в округе по показателям валового регионального продукта, а также является одним из лидеров в стране по инвестициям, внедрению инновационных производств, активно осваивает новые информационные технологии».

взято с сайта tatarstan.ru

Отдельно Игорь Комаров отметил поддержку участников специальной военной операции и членов их семей и активную помощь новым российским регионам, над которыми Татарстан взял шефство.

Тему спецоперации продолжил Герой России, гвардии подполковник, командир батальона морской пехоты Михаил Марцев.

— Понимаю важность работы плечом к плечу. Только так можно обеспечить эффективный результат и продвижение вперед. Считаю, что Рустам Минниханов — сильный лидер, который собрал вокруг себя опытную команду. Выступая со стороны военнослужащих, хочу отметить, что мы видим результаты развития республики, ощущаем понимание и поддержку со стороны Татарстана, заботу о наших близких, — подчеркнул он и заявил, что сегодня Татарстан, как и во времена Великой Отечественной войны, обеспечивает бойцам надежный тыл и делает все для победы.

«Сегодня команда Татарстана — это все, кто служит стране и республике, защищает родной дом, трудится на своем рабочем месте»

В конце церемонии Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев, президента России Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и первого президента Татарстана, Героя Труда России и своего наставника Минтимера Шаймиева за доверие и поддержку.

— За последние пять лет Татарстан наглядно продемонстрировал свою устойчивость перед лицом пандемии, санкционного давления и трансформации экономических связей. Сегодня наша республика — опорный регион страны. За эти годы республика нарастила ВРП и промышленное производство, стала лидером по цифровой трансформации. Проведена огромная работа по повышению качества жизни в рамках национальных проектов и республиканских программ, в том числе по строительству и капремонту жилья, социальных объектов, дорог, благоустройству дворов и общественных пространств, — заявил вновь избранный раис республики.

взято с сайта tatarstan.ru

Он отметил, что забота о людях является центральной темой работы властей.

— Именно человек является центральной частью Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, а повышение качества жизни граждан остается нашим приоритетом. Работу в этом направлении мы будем продолжать дальше. Сегодня команда Татарстана — это все, кто служит стране и республике, защищает родной дом, трудится на своем рабочем месте, это — каждый из нас, — заявил Рустам Минниханов. Он напомнил, что основные направления развития Татарстана будут представлены в ходе послания Государственному совету республики 25 сентября.

