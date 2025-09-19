Новости общества

Рустам Минниханов вступил в должность раиса Татарстана

10:14, 19.09.2025

Он одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей

Фото: скриншот прямой трансляции ТНВ

Рустам Минниханов принес присягу и вступил в должность раиса Татарстана.

Торжественная церемония проходит в Большом концертном зале им. Сайдашева. На ней присутствуют вице-премьер России Марат Хуснуллин, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и т.д.

Напомним, Рустам Минниханов одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.

Дарья Пинегина

