Рустам Минниханов вступил в должность раиса Татарстана

Он одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей

Рустам Минниханов принес присягу и вступил в должность раиса Татарстана.

Торжественная церемония проходит в Большом концертном зале им. Сайдашева. На ней присутствуют вице-премьер России Марат Хуснуллин, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и т.д.

Напомним, Рустам Минниханов одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.

Дарья Пинегина