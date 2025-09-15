Рустам Минниханов набирает 88,09% после обработки 100% протоколов
Он набрал более 1,9 млн голосов по итогам полного подсчета
Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов набирает 88,09% голосов при подсчете 100% протоколов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК России. Его число голосов — 1,96 млн.
Зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ) получил 4,97% голосов. Кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов, занимающий должность первого замдиректора компании «Байлык №3», получил 4,2% голосов избирателей. Председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов набрал 1,9%.
Напомним, что в республике были открыты 2 752 избирательных участка, где прошли выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.
