«Выборы прошли спокойно, празднично, а главное — в соответствии с законодательством»
Татарстан выбрал раиса, депутатов Госсовета республики и представительных органов МСУ
В минувшее воскресенье в Татарстане прошел единый день голосования, в ходе которого жители выбрали раиса республики. Подсчет голосов еще идет, но по предварительным итогам лидирует Рустам Минниханов. В этот же день состоялись выборы 7 531 депутата представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва по Мелекесскому округу №18. Подробности — в материале «Реального времени».
«Очень активно голосуют впервые голосующие»
Более 2 700 избирательных участков открылись накануне в Татарстане в семь утра и работали до восьми вечера. К выборам выпустили почти 3 млн бюллетеней — по количеству избирателей РТ. Татарстанцы, как и жители еще 20 регионов России, голосовали за высшее должностное лицо, в нашей республике — это раис.
В общей сложности выборы разных уровней прошли в 81 регионе (из 89) нашей страны. Кроме губернаторов и глав субъектов РФ избрали членов 11 региональных парламентов, городских дум и руководство сельсоветов. В голосовании могли принять участие 55 млн человек.
Главу Татарстана выбирали из четырех кандидатов: действующего раиса РТ Рустама Минниханова от «Единой России», Хафиза Миргалимова от КПРФ, Руслана Юсупова от ЛДПР и Виталия Смирнова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Татарстанцы также выбрали депутатов в органы местного самоуправления. На 7 531 мандат претендовали 11 426 зарегистрированных кандидатов, из них 2,6 тысячи — самовыдвиженцы. Состоялись и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по Мелекесскому округу.
Особенностью этих выборов стало рекордное количество кандидатов — более 11,4 тысячи человек, а также открытие избирательных участков в зоне СВО для голосования за раиса РТ. Этой возможностью воспользовались как сами бойцы, так и строители и другие представители республики, которые помогают восстанавливать подшефные республике города на Донбасе. В новых регионах страны работало пять УИК: два участка в ЛНР, два — в ДНР и один — в Херсонской области.
Между тем уже вернувшиеся с передовой 114 татарстанских участников спецоперации сами баллотируются в органы местного самоуправления. «Это очень мощная цифра, — заявил замруководителя рабочей группы по общественному контролю за выборами Общественной палаты Александр Малькевич, — Это как раз живой ответ на задачу, которую поставил президент России по формированию новой элиты». По его словам, каждый десятый кандидат среди участников СВО — из Татарстана. В случае победы на выборах Герой России и депутат республиканского парламента Расим Баксиков пообещал оказать им посильную помощь как человек с опытом.
Несколько экстерриториальных участков открылись и в Москве на базе Полпредства Татарстана. Кроме того, впервые в этом году заявление на «голосование на дому» можно было подать через Госуслуги, без обращения в участковую комиссию. Примечательно и то, что около трети избирателей в Татарстане — это молодежь (33,5%), а 40 тысяч из них голосуют первый раз.
— Очень активно голосуют впервые голосующие, это отмечают наши участковые избирательные комиссии, как мы предполагали, и это очень хорошо, — заявил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
К 15:00 проголосовало более половины татарстанцев
Татарстан по традиции отличился высокой явкой. По данным системы ГАС «Выборы», уже к полудню в республике проголосовало 34,5% от общего числа избирателей, к 15:00 — более половины — 51,7%, к 18:00 — 66,5%. Достичь таких показателей, по словам главы ЦИК РТ, удалось благодаря прямой работе и общению с избирателями. В этом помогли волонтеры, а также сервис «Мобильный избиратель». «Мы без этого просто не можем. В прошлую избирательную кампанию через него зарегистрировали 32 тысячи, сейчас 43 тысячи», — заявил Кондратьев.
— Это хорошее активное голосование. Мы еще раз убеждаемся, что у нас в Татарстане традиции — это самое главное, — комментировал явку на выборах глава ЦИК РТ.
— В Татарстане исторически довольно высокая активность избирателей, — заявил и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, — Для кого-то выборы — это подтверждение субъектности республики, для кого-то — привычка, ритуал, для кого-то — акт поддержки конкретного кандидата.
Высокий уровень политической культуры в Татарстане отметил и депутат Госсовета РТ, первый проректор КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИУЭП) Игорь Бикеев. По его словам, татарстанцы понимают, насколько важно, кто будет занимать руководящие должности и как это влияет на развитие региона: «Это, безусловно, находится в значительной степени в ведении первого лица, которое определяет поведение своей команды, подбирает людей».
На горячую линию выборов поступило свыше 800 звонков от избирателей, большинство касались организации голосования на дому. В центре наблюдения сообщили, что отработали каждое обращение.
На выборы и на праздник — всей семьей
В Казани в день выборов прошел большой праздничный концерт у Центра семьи «Казан». Для горожан выступили Алсу, Клава Кока, «Дискотека «Авария» и Салават. Все проголосовавшие получали браслет, по которому могли попасть на концерт и воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. График работы автобусов по 22 маршрутам в городе специально продлили до 23:30.
Через час после открытия избирательных участков в республике на телеканале ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!», он продолжался до 22:00. Весь день в студию приходили известные артисты, представители органов власти, многодетные семьи и семьи участников СВО — всего около 150 гостей. Выходили спецвыпуски «Новостей» с репортажами с участков, данными о явке и предварительными итогами голосования. Было несколько прямых включений с радиостанции «Болгар радиосы», из зон проведения специальной военной операции, Москвы и районов республики, а также с концерта у Центра семьи «Казан».
Жителей Татарстана призывали активнее участвовать в голосовании за раиса РТ, поскольку от этого выбора зависит многое. «Выбор — это не только наше волеизъявление. Это вклад в будущее развитие Татарстана, — заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, подчеркнув, как важно приходить на участки с детьми, — Наш труд — основа развития Татарстана, который мы создаем для них».
Второй год подряд татарстанцы участвуют в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», среди победителей в прямом эфире разыграли два автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Так, к примеру уроженка Альметьевска Маргарита Трегубенко выиграла машину, а Надежда Капитонова — мобильный телефон. Всего в конкурсе приняли участие почти 100 тысяч человек. Трансляция шла на телеканале ТНВ и в сообществе «ВКонтакте» «Татарстан Алга».
«Мы научились неплохо работать»
За ходом голосования на участках следили почти 14 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественных палат РТ и РФ. В республике работали два ситуационных центра: один занимался мониторингом голосования, другой отслеживал соцсети и оперативно реагировал на возникающие вопросы. Как сообщили в ЦИК РТ, жалоб на нарушение избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, не поступало. Серьезных инцидентов также не зафиксировали.
Об отсутствии каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, заявила и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. «Республика голосует дружно, — сообщала она за два часа до закрытия участков, — Наблюдатели фиксируют доброжелательную обстановку на местах». В этот же день в Татарстане прошло заседание экспертного клуба «Волга», в ходе которого эксперты пришли к выводу, что республика показывает отличные результаты в организации выборного процесса, в том числе в работе с молодежью.
Еще до полудня проголосовали действующий раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Спикер татарстанского парламента отметил высокую активность во время предвыборной кампании: «Очень интересно и энергично прошла агитационная кампания. И по выборам раиса республики, и по выборам депутатского корпуса».
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев после голосования на участке заявил о положительном, поступательном движении республики: «Кто хочет избираться, берет эту ответственность на себя». Сделать это, по его словам, с каждым годом становится все сложнее.
— Времена никогда простыми не бывают и не будут. Мы уже научились или привыкли неплохо работать, я бы так сказал. А это не так просто. Пока нам удается. Я думаю, что так будет и дальше. В целом же и страна наша развивается, а главное — в России есть мир и согласие между народами. Вот что важно. Ведь Россия большая, многонациональная страна. Находим общий язык, постепенно укрепляется взаимопонимание, — подчеркнул первый президент Татарстана.
Сразу после закрытия участков в эфире ТНВ глава ЦИК РТ подвел итоги единого дня голосования. «Голосование прошло в спокойной остановке и праздничной атмосфере, а главное — в четком соответствии с избирательным законодательством», — заявил он, поблагодарив членов избиркомов, которые приступили к обработке бюллетеней.
«За этой работой будут следить 14 тысяч наблюдателей, у них впереди тоже бессонная ночь и работа, чтобы все голоса избирателей были учтены», добавил он. По словам Андрея Кондратьева, предварительные итоги выборов будут объявлены после того, как подсчитают все голоса.
Всего в республике работало 2 752 избирательных участка, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей: больницах, санаториях, аэропорту. На выборах задействовали около 22 тысяч членов избиркомов, после закрытия участков они приступили к подсчету голосов.
Ближе к 21:00 на фестивале «Всей семьей на выборы» в сопровождении мэра города Ильсура Метшина выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. «Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Выборы завершены, более 75% избирателей приняли активное участие в этой работе. Я искренне благодарю все города, районы республики. Все было организовано на самом высоком уровне», — заявил он и отметил, что татарстанцы могли проголосовать и будучи за пределами республики, например в зоне спецоперации или в Москве.
— И все это говорит о том, что мы патриоты нашей республики, патриоты нашей страны. И, конечно, каждый из вас привносит очень многое для того, чтобы наша республика, наша столица процветали. Сегодня я всех вас хочу поблагодарить, пожелать вам крепкого здоровья, — заключил Минниханов.
Согласно данным ЦИК РФ на 21:10, по результатам обработки 1,23% протоколов УИК Рустам Минниханов набрал 92,8% голосов. На втором месте Хафиз Миргалимов — 3,5%, на третьем — Виталий Смирнов — 1,21%, на четвертом — Руслан Юсупов — 2,12%.
По данным ГАС «Выборы» на 7:22 после обработки 96,7% бюллетеней за Рустама Минниханова проголосовало 88,24% избирателей, за Хафиза Миргалимова — 4,91%, за Руслана Юсупова — 4,08%, за Виталия Смирнова — 1,84%. Явка составила 77,01% от общего числа избирателей. Итоги голосования будут подведены после обработки 100% бюллетеней и ввода итоговых протоколов избирательных комиссий.
