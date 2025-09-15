Казань приняла восьмой этап Российской серии кольцевых гонок

Гонки на «Казань Ринг Каньон» закрыли российский сезон SMP Formula 4

Хозяева трассы впереди всех. Фото: Динар Фатыхов

Спортивный уик-энд порадовал казанских болельщиков, помимо футбола и хоккея, еще и важнейшим матчем в чемпионате страны по регби между «Стрелой-Ак Барс» и красноярским «Енисеем-СТМ». А в Высокогорском районе на «Казань Ринг Каньоне» прошел очередной старт автомобилистов в рамках РСКГ 8-го этапа соревнований российской серии кольцевых гонок. Подробности — в материале «Реального времени».

«Эпоха возрождения» SMP Formula 4

Футбол и хоккей в Казани, регби и автогонки на окраинах столицы Татарстана, заставляли задаться вопросом: осталось ли что-то Москве, чтобы отметить День города спортивными событиями? И могло ли это событие сравниться, например, с закрытием российского сезона SMP Formula 4, возрожденного в нынешнем сезоне.

Первым, кого «Реальному времени» удалось застать в административном корпусе, оказался Виталий Петров, легендарный российский пилот «Формулы 1», с которым мы делали интервью этим летом.

Виталий Петров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Болельщики следили за стартами Формулы 4, участники которой завершали стартами в Казани розыгрыш призовых мест на SMP Formula 4. Кстати, именно среди участников этих стартов был заявлен самый юный гонщик, которому было всего 13 лет. Старты Формулы 4 в России были возрождены в декабре прошлого года, а в текущем прошел первый полноценный сезон после перерыва. На эти соревнования и приглашал летом Виталий Петров, рассказывая об «эпохе возрождения» SMP Formula 4 усилиями своего коллеги по Формуле 1 Сергея Сироткина и Бориса Ротенберга.



Все внимание Сидорковой

Российская автогонщица Ирина Сидоркова делилась с представителями СМИ своими ожиданиями от старта в классе S1600. На финише она выиграла свою гонку в классе.

Зрители постоянно были на крыше административного здания, на которой расположена открытая площадка с лучшим обзором, чтобы не упустить нюансы всей гонки, когда пелотон проносится то справа, то слева от них. Журналисты кочевали по боксам команд, прогуливаясь по пит-лайну, остальное время оставались рядом с инженерами команд, которые были на прямой связи с пилотами. В итоге была достигнута атмосфера максимальной открытости, к которой так стремятся в игровых видах спорта.

Команда Алешина Capital RT вызвала ассоциации с «Вашингтон Кэпителс» Александра Овечкина, а наклейки на бортах ее команды, рекламирующие ФК «Сочи», напрямую намекали о футболе. Но сам Михаил объяснил, что верно только второе предположение, поскольку хозяином его команды и сочинских футболистов является один человек: Борис Ротенберг-старший. А с Овечкиным они, скорее всего, не одноклубники, а «однофамильцы».

Брендированный автомобиль: Помним! Чтим! Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуть меньшую очередь собрал дуэт Владимира Атоева и Александра Смоляра, занятый раздачей автографов и позированием для фотосессий. Выстроилась настолько большая очередь, что к ней присоединился и один из представителей прессы. Все происходило в атмосфере максимальной открытости. Беседа с тюменцами Андреем Севастьяновым и Иваном Божедомовым, «играющим» тренером и воспитанником, доросшим до дебюта в классе Tuning Pro Rasing, а также импровизированная лекция Константина Копылева из команды Лукойл Расинг и вышеупомянутое блиц-интервью Алешина достойны отдельного текста.



Петр Плотников, «ТАИФ Моторспорт»: «У нас останется еще два этапа, чтобы улучшить положение команды»

В этой же статье приведем комментарий Копылева об Иреке Миннахметове, чья фотография висела на одной из стен паддока:

— Ирек гонялся вместе с нами, оставшись в памяти довольно сильным пилотом. Очень большая трагедия в том, что он так рано ушел из жизни, покинув наше сообщество. Я обращаю внимание на то, что память о нем сохраняется не только на этом стенде, а в целом на территории административного здания и в сердцах любителей автоспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дело Миннахметова продолжают его партнеры и коллеги по татарстанскому автоспорту. Один из них Петр Плотников, гонщик команды «ТАИФ Моторспорт», поделился впечатлениями перед стартом:

— После нынешнего этапа у нас останется еще два, чтобы улучшить положение команды, которая пока идет на четвертом общекомандном зачете. Согласно поговорке — дома и стены помогают, мы попытаемся набрать максимум очков на домашнем этапе, в том числе потому, что лучше остальных знаем эту трассу, ее рельеф. Мы немножко потеряли очки на предыдущих этапах, но тут еще есть преимущество в том, что «Казань Ринг Каньон» — это быстрая трасса, которая мне более нравится. Тут серьезный перепад высот, можно проходить повороты на достаточно высокой скорости.



Тем более что перед гонкой мы располагаемся на удобных позициях для атаки. Я буду вторым на стартовой решетке, а мой партнер Дмитрий Брагин будет стартовать третьим. Считаю, что это дает нам большие шансы на подиум: как личный, так и максимальный набор очков в командном зачете. Поскольку ваш репортаж выйдет уже после гонки, готов раскрыть секреты командной стратегии. Изначально задача в том, чтобы обогнать лидера, и если один из нас оторвется от преследующих, то задача второго будет состоять в сдерживании преследователей.

Участники Формулы 4 завершали стартами в Казани розыгрыш призовых мест на SMP Formula 4. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед заключительными гонками дня на видеоэкране пресс-центра демонстрировали важнейшие моменты прошедших гонок. Один из операторов удачно снял сцену с кувыркающимся от удовольствия котенком рядом с трассой, где неслись машины, ревели моторы, за чем следили тысячи глаз.

Что любопытно, гонщики и автомобили, так или иначе участвовавшие в различных активностях прессы и зрителей, занимали места все выше и выше, согласно последовательности, с какой попадались на глаза журналистам. Первым вышел на интервью Иван Божедомов, финишировавший шестым в классе Туринг-Лайт. Далее была встреча в паддоках команды «Лукойл Расинг» на фоне автомобиля Захара Слуцкого, ставшего вторым в классе «Супер-продакшн». Наконец, позировавшая на фотосессии у чемпионского автомобиля Ирина Сидоркова выиграла свой заезд.