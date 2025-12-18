«Рубин» вошел в топ-6 клубов РПЛ по выигранным единоборствам

Команда Рашида Рахимова выигрывала более половины всех единоборств

Фото: Динар Фатыхов

Статистическая компания «Рустат» представила данные клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по выигранным единоборствам в первой половине сезона.

По количеству удачных единоборств лидирует «Балтика» — 1 682 за 18 матчей, по проценту успешных — «Зенит» с 54%. Казанский «Рубин» по обоим показателям вошел в число ведущих команд лиги. Подопечные Рашида Рахимова выиграли 1 500 единоборств (шестое место в РПЛ), что составило 51% (пятое место в РПЛ) от всех попыток борьбы за мяч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Худшими клубами лиги оказались ЦСКА (1 295 единоборств) и «Сочи» (47%). При этом армейцы закончили первую половину сезона на четвертом месте в таблице РПЛ, а сочинцы идут последними.

«Рубин» после 18 туров ушел на зимнюю паузу на седьмой строчке чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 17 очков. Работа Рахимова была признана в клубе неудовлетворительной.

Зульфат Шафигуллин