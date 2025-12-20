Стали известны еще два кандидата на пост главного тренера «Рубина»

В казанском футбольном клубе продолжают поиски рулевого на место Рашида Рахимова

Фото: Артем Дергунов

Серб Милош Милоевич и хорват Степан Томас входят в число кандидатов на пост главного тренера «Рубина». Об этом сообщает футбольный журналист-инсайдер Иван Карпов.

По его данным, «Рубин» продолжает поиски главного тренера на место Рашида Рахимова, с которым решено расстаться. Испанский специалист Франк Артига после переговоров с клубом улетел в Анголу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее планы «Рубина» связывали с назначением экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова, а также бывшего футболиста казанцев Саво Милошевича. Назначение может произойти только после отставки Рахимова, чей контракт истекает летом 2026 года.

Томас в бытность футболистом играл за «Рубин» и становился чемпионом России.

Зульфат Шафигуллин