«Ак Барс» начнет выездную серию матчем со СКА в Санкт-Петербурге
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени
Сегодня «Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
В составе «Ак Барса» на выезд не отправились защитник Константин Лучевников и нападающий Владимир Алистров. У СКА из-за травм не будут доступны защитники Никита Зайцев и Тревор Мерфи.
«Ак Барс» после 37 матчей набрал 50 очков и занимает второе место в Восточной конференции. СКА идет шестым на Западе, имея в активе 41 балл в 34 играх чемпионата. В последних пяти матчах петербуржцы одержали четыре победы.
Всего команды провели между собой 40 очных поединков в КХЛ и имеют равное количество побед в противостоянии — по 20. В нынешнем сезоне «Ак Барс» обыграл СКА в Казани со счетом 5:2.
В прямом эфире игру из Санкт-Петербурга покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.30 по мск.
