Татарстанский прыгун с трамплина Данил Садреев получил нейтральный статус от FIS

22-летний спортсмен является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд

Российские прыгуны с трамплина Данил Садреев, уроженец Лениногорска, и Михаил Назаров получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Это решение открывает спортсменам путь для участия в международных соревнованиях, включая предстоящие зимние Олимпийские игры 2026 года, как сообщает официальный сайт FIS.

22-летний Садреев является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд. 31-летний Михаил Назаров уже имеет опыт участия в главных стартах четырехлетия, будучи участником Олимпиады 2018 года.

Получение нейтрального статуса российскими спортсменами является продолжением процесса их возвращения на международную арену после того, как 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу России по иску к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Тогда требования российской стороны были признаны обоснованными, и CAS обязал допустить спортсменов к соревнованиям. Стоит отметить, что FIS не просто вернула российских и белорусских атлетов, но и публично пригрозила санкциями за их возможную дискриминацию.

Ранее в числе первых российских лыжников, нейтральный статус получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева — победители общего зачета Кубка страны в прошлом сезоне. Оба спортсмена представляют сборную Татарстана на внутренних соревнованиях, хотя их принадлежность к региональной федерации не имела решающего значения в процессе получения статуса. Коростелев и Непряева уже успели заявиться на этап Кубка мира в швейцарском Давосе, где вышли на старты в спринте и индивидуальной гонке. Несмотря на то что им не удалось подобраться к медальным позициям, они выполнили важную задачу, завоевав по четыре квоты для участия в Олимпийских играх 2026 года.

Рената Валеева