Форвард УНИКСа Дишон Пьер вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

На минувшей неделе казанцы одержали две победы

Фото: Динар Фатыхов

Единая лига ВТБ по итогам матчей с 15 по 21 декабря определила символическую пятерку лучших игроков недели. В число сильнейших вошел форвард казанского УНИКСа Дишон Пьер, добившийся лучшего результата в своей российской карьере.

На минувшей неделе УНИКС одержал две победы — над «Зенитом» (88:75) и МБА‑МАИ (83:66). В матче против «Зенита» Пьер провел на площадке 33 минуты, реализовал 10 из 15 бросков с игры, набрал 24 очка и стал самым эффективным баскетболистом встречи с показателем 26. В целом за неделю его средние показатели составили: 25,5 балла за эффективность, 21,0 очка, 4,5 подбора и 2,5 передачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Дишона Пьера, в символическую пятерку вошли: Мело Тримбл (ЦСКА), Данило Тасич («Енисей»), Джейлен Адамс («БЕТСИТИ ПАРМА») и Всеволод Ищенко («Локомотив‑Кубань»).

Рената Валеева