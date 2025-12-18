Большунов выступит на этапе Кубка России в Ижевске

Олимпийский чемпион планирует заявиться на спринт и индивидуальную гонку

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

— Планируется, что он будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске. В обеих дисциплинах — и в спринте, и в индивидуальной гонке, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 21 по 22 декабря. В рамках ижевского этапа лыжники выступят в спринте и индивидуальной гонке в классическом стиле.

Большунов занимает третье место в общем зачете Кубка России с 276 баллами. Лидирует в списке Сергей Ардашев с 488 очками. Оба лыжника выступают на российских соревнованиях в составе сборной Татарстана.

Зульфат Шафигуллин