Леонов отказался комментировать информацию об отставке Рахимова из «Рубина»
Министр подчеркнул, что сегодня «Рубин» создает конкуренцию всем футбольным командам
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отказался комментировать информацию об отставке главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Он отметил, что не слышал ничего о его уходе.
— Тема футбола всегда вызывает много дискуссий. Однако есть руководство клуба, в чьих компетенциях решать возникающие вопросы. Я считаю, что ФК «Рубин» — это сильный и узнаваемый бренд Татарстана, и, конечно, хочется, чтобы наш футбольный клуб всегда был лидером. Однако отмечу, что сегодня «Рубин» создает конкуренцию всем футбольным командам, с нашей командой считаются, у команды появился свой стиль. Хочется верить, что во второй части чемпионата «Рубин» станет еще сильнее, а мы продолжим за него болеть и будем желать ему только побед, — добавил министр, чьи слова передает корреспондент «Реального времени».
Ранее Леонов заявил, что Казань оставляет за собой право на чемпионат Европы 2028 года по водным видам.
