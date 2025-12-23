Леонов отказался комментировать информацию об отставке Рахимова из «Рубина»

Министр подчеркнул, что сегодня «Рубин» создает конкуренцию всем футбольным командам

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отказался комментировать информацию об отставке главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Он отметил, что не слышал ничего о его уходе.

— Тема футбола всегда вызывает много дискуссий. Однако есть руководство клуба, в чьих компетенциях решать возникающие вопросы. Я считаю, что ФК «Рубин» — это сильный и узнаваемый бренд Татарстана, и, конечно, хочется, чтобы наш футбольный клуб всегда был лидером. Однако отмечу, что сегодня «Рубин» создает конкуренцию всем футбольным командам, с нашей командой считаются, у команды появился свой стиль. Хочется верить, что во второй части чемпионата «Рубин» станет еще сильнее, а мы продолжим за него болеть и будем желать ему только побед, — добавил министр, чьи слова передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Леонов заявил, что Казань оставляет за собой право на чемпионат Европы 2028 года по водным видам.

Никита Егоров