Лямкин получил награду как лучший защитник Кубка КХЛ

Это третье признание хоккеиста за карьеру

Фото: Динар Фатыхов

КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели. Данные о четырех хоккеистах лига опубликовала на своем сайте.

Никита Лямкин завоевал звание лучшего защитника недели, это третье его подобное достижение в карьере. По итогам трех матчей, сыгранных за неделю, он набрал 4 очка (все заработанные передачи), заблокировал семь бросков соперника и сделал два подбора шайб.

Самым надежным голкипером объявлен Никита Серебряков из «Авангарда», получивший шестую премию за карьеру. Показатель надежности составил 1,02, отраженность ударов достигла 96,51%. Серебряков дважды играл на ноль, одержав две победы в трех играх.

Лучший нападающий — Антон Косолапов из новосибирской «Сибири», впервые выигравший в этой категории. За неделю им набрано шесть очков (четыре гола и две передачи), победа пришлась на матч с «Амуром».

Лучшим дебютантом признан Игорь Нечаев из «Металлурга». Заброшенная шайба и передача сделали вклад в итоговую победу команды.



Ариана Ранцева