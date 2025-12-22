Лямкин получил награду как лучший защитник Кубка КХЛ
Это третье признание хоккеиста за карьеру
КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели. Данные о четырех хоккеистах лига опубликовала на своем сайте.
Никита Лямкин завоевал звание лучшего защитника недели, это третье его подобное достижение в карьере. По итогам трех матчей, сыгранных за неделю, он набрал 4 очка (все заработанные передачи), заблокировал семь бросков соперника и сделал два подбора шайб.
Самым надежным голкипером объявлен Никита Серебряков из «Авангарда», получивший шестую премию за карьеру. Показатель надежности составил 1,02, отраженность ударов достигла 96,51%. Серебряков дважды играл на ноль, одержав две победы в трех играх.
Лучший нападающий — Антон Косолапов из новосибирской «Сибири», впервые выигравший в этой категории. За неделю им набрано шесть очков (четыре гола и две передачи), победа пришлась на матч с «Амуром».
Лучшим дебютантом признан Игорь Нечаев из «Металлурга». Заброшенная шайба и передача сделали вклад в итоговую победу команды.
