На базе казанского «КОС-Синтез» сформируют сборную России для ОИ по водному поло
В июне 2025 года «КОС-Синтез» стал победителем Кубка России — 2024/2025 по водному поло среди мужских команд
На базе «КОС-Синтез» будет формироваться сборная России для ОИ по водному поло. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции, посвященной ключевым событиям уходящего года.
В июне 2025 года сообщал, что «КОС-Синтез» стал победителем Кубка России — 2024/2025 по водному поло среди мужских команд, обыграв волгоградский «Спартак» со счетом 13:6.
Ранее сообщалось, что расходы Татарстана на спортивную отрасль и инфраструктуру составили 25 млрд рублей в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».