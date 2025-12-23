На базе казанского «КОС-Синтез» сформируют сборную России для ОИ по водному поло

В июне 2025 года «КОС-Синтез» стал победителем Кубка России — 2024/2025 по водному поло среди мужских команд

Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

На базе «КОС-Синтез» будет формироваться сборная России для ОИ по водному поло. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции, посвященной ключевым событиям уходящего года.



В июне 2025 года сообщал, что «КОС-Синтез» стал победителем Кубка России — 2024/2025 по водному поло среди мужских команд, обыграв волгоградский «Спартак» со счетом 13:6.

Ранее сообщалось, что расходы Татарстана на спортивную отрасль и инфраструктуру составили 25 млрд рублей в 2025 году.

Никита Егоров