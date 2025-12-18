Сперцян из «Краснодара» признан лучшим футболистом РПЛ в ноябре-декабре

На награду претендовали пять игроков

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре-декабре. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Сперцян получил первое место в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ, а также разделил победу с партнером по команде Джоном Кордобой в опросе представителей телеканала-вещателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На награду лучшему игроку РПЛ в ноябре и декабре претендовали пять футболистов — Сперцян, Кордоба (оба — «Краснодар»), Брайан Хиль, Максим Бориско (оба — «Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).

Российский футбол отправился на зимний перерыв до конца февраля следующего года.

Зульфат Шафигуллин