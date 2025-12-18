Сперцян из «Краснодара» признан лучшим футболистом РПЛ в ноябре-декабре
На награду претендовали пять игроков
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре-декабре. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
Сперцян получил первое место в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ, а также разделил победу с партнером по команде Джоном Кордобой в опросе представителей телеканала-вещателя.
На награду лучшему игроку РПЛ в ноябре и декабре претендовали пять футболистов — Сперцян, Кордоба (оба — «Краснодар»), Брайан Хиль, Максим Бориско (оба — «Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).
Российский футбол отправился на зимний перерыв до конца февраля следующего года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».