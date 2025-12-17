Тренер «Нефтехимика» возглавит команду KHL U23 Stars на Матче звезд

Для татарстанского специалиста это будет первое тренерство на мероприятии

Фото: предоставлено ВХЛ

Игорь Гришин из нижнекамского «Нефтехимика» и Алексей Исаков из нижегородского «Торпедо» впервые в карьере станут главными тренерами команды KHL U23 Stars на предстоящем Матче звезд Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 7—8 февраля 2026 года.

В Матче звезд примут участие четыре команды. KHL U23 Stars соберет хоккеистов не старше 2002 года рождения. В состав KHL RUS Stars войдут российские звезды лиги, ее возглавит тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин, а коллегой по тренерскому штабу будет Дмитрий Квартальнов. Команда KHL World Stars объединит легионеров, а также игроков из Беларуси и Казахстана. Четвертую команду — KHL Ural Stars — сформируют представители уральских клубов: «Автомобилиста», «Металлурга», челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева».



Наталья Жирнова