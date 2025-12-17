Министр спорта Татарстана Леонов назвал опыт Казани по проведению «Игр будущего» образцовым

Для Татарстана, по его словам, проведение «Игр будущего» стало большим вызовом

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов назвал опыт проведения первых «Игр будущего» в Казани образцовым «мануалом» накануне старта вторых игр в Абу-Даби (ОАЭ).

— «Игры будущего» — большой инновационный проект, который прошел в Казани в прошлом году, — цитирует министра ТАСС.

Леонов добавил, что для Татарстана проведение «Игр будущего» стало большим вызовом. В итоге мероприятие провели на самом высоком уровне.

— Сегодня это такой мануал, на который нужно равняться. Очень сложно быть первопроходцем, но, по мнению участников соревнований, зрителей и организаторов, в Казани в прошлом году удалось это сделать, — добавил он.

Леонов также добавил, что после проведения первых «Игр будущего» сразу несколько других государств захотели провести эти соревнования.

— Это уже серьезная история с международным масштабом, — подчеркнул министр.

Напомним, что «Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участниками соревнований стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Вторые Игры начнутся 18 декабря в ОАЭ.

Никита Егоров