Министр спорта Татарстана Леонов назвал опыт Казани по проведению «Игр будущего» образцовым
Для Татарстана, по его словам, проведение «Игр будущего» стало большим вызовом
Глава Минспорта РТ Владимир Леонов назвал опыт проведения первых «Игр будущего» в Казани образцовым «мануалом» накануне старта вторых игр в Абу-Даби (ОАЭ).
— «Игры будущего» — большой инновационный проект, который прошел в Казани в прошлом году, — цитирует министра ТАСС.
Леонов добавил, что для Татарстана проведение «Игр будущего» стало большим вызовом. В итоге мероприятие провели на самом высоком уровне.
— Сегодня это такой мануал, на который нужно равняться. Очень сложно быть первопроходцем, но, по мнению участников соревнований, зрителей и организаторов, в Казани в прошлом году удалось это сделать, — добавил он.
Леонов также добавил, что после проведения первых «Игр будущего» сразу несколько других государств захотели провести эти соревнования.
— Это уже серьезная история с международным масштабом, — подчеркнул министр.
Напомним, что «Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участниками соревнований стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Вторые Игры начнутся 18 декабря в ОАЭ.
