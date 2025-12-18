Эксперт Бубнов выступил против отставки Рахимова из «Рубина»

По его мнению, казанскому клубу нельзя увольнять тренера до конца сезона

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил против отставки Рашида Рахимова из «Рубина». По его мнению, казанцам необходимо оставить главного тренера до конца текущего сезона.

— Считаю, что его нельзя ни в коем случае трогать до конца сезона. Рахимова многое не устраивает. Надо найти игроков, которые его устраивают, и оставить на следующий сезон. И поставить ему конкретную задачу на этот следующий сезон, — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации «Реального времени», попечительский совет «Рубина» признал неудовлетворительной работу Рахимова в первой части сезона. Команда занимает промежуточное седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вылетела из Кубка России.

Отставка Рахимова из «Рубина» может состояться до конца недели. В качестве кандидата на пост главного тренера казанцев называют Владимира Федотова.

Зульфат Шафигуллин