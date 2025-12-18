Эксперт Бубнов выступил против отставки Рахимова из «Рубина»
По его мнению, казанскому клубу нельзя увольнять тренера до конца сезона
Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил против отставки Рашида Рахимова из «Рубина». По его мнению, казанцам необходимо оставить главного тренера до конца текущего сезона.
— Считаю, что его нельзя ни в коем случае трогать до конца сезона. Рахимова многое не устраивает. Надо найти игроков, которые его устраивают, и оставить на следующий сезон. И поставить ему конкретную задачу на этот следующий сезон, — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».
По информации «Реального времени», попечительский совет «Рубина» признал неудовлетворительной работу Рахимова в первой части сезона. Команда занимает промежуточное седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вылетела из Кубка России.
Отставка Рахимова из «Рубина» может состояться до конца недели. В качестве кандидата на пост главного тренера казанцев называют Владимира Федотова.
