Форвард «Ак Барса» Яшкин поделился ожиданиями от матча против СКА

Хоккеист считает, что казанской команде для победы необходимо меньше удаляться

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча со СКА в Санкт-Петербурге в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист считает, что для победы над питерцами казанской команде надо меньше удаляться.

— Да, всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться — это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой, — цитирует Яшкина клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между СКА и «Ак Барсом» состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

Ранее «Ак Барс» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» со счетом 6:3.

Яшкин до перехода в казанскую команду выступал в составе питерского СКА.

Зульфат Шафигуллин