Форвард «Ак Барса» Яшкин поделился ожиданиями от матча против СКА
Хоккеист считает, что казанской команде для победы необходимо меньше удаляться
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча со СКА в Санкт-Петербурге в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист считает, что для победы над питерцами казанской команде надо меньше удаляться.
— Да, всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться — это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой, — цитирует Яшкина клубная пресс-служба.
Матч между СКА и «Ак Барсом» состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».
Ранее «Ак Барс» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» со счетом 6:3.
Яшкин до перехода в казанскую команду выступал в составе питерского СКА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».