Российские лучники смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе

Разрешение касается спортсменов в возрасте до 21 года

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) приняла решение разрешить российским и белорусским спортсменам, не достигшим 21 года, выступать на своих турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов, комментируя итоги заседания исполнительного совета World Archery, которое проходило в Лозанне 14—15 декабря. Данное решение касается юниоров, которые теперь смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

Манханов выразил сожаление, что «самые большие ожидания не оправдались». Ранее исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать юношеские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Однако даже такое «послабление», по словам Манханова, еще требует дополнительных пояснений, чтобы понять все его нюансы.

Важным шагом в принятом решении стало разрешение выступать на международных стартах спортсменам, представляющим такие организации, как ЦСКА и «Динамо», которые ранее были под ограничениями из-за своей исторической связи с вооруженными силами. По словам главы РФСЛ, исполнительный директор World Archery Хуан Карлос Хольгадо уже подтвердил это.

Манханов также подчеркнул, что российские спортсмены получат возможность побороться за квоты для участия в юношеских Олимпийских играх, которые запланированы на осень 2026 года в Сенегале.

